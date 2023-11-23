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23 ноября 2023 года 11:39
Цена акций ВК может вырасти до 740 руб. - SberCIB
Котировки акций МКПАО "ВК" (ранее VK Company) могут подняться к уровню 740 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика SberCIB Investment Research Дмитрия Макарова. "Темпы роста выручки VK в третьем квартале 2023 года в целом совпали с нашими ожиданиями. Мы позитивно оцениваем меры компании по увеличению охвата и привлечению большего объема контента. Считаем, что большое значение для инвестиционного профиля компании имеют динамика расходов на контент в сегменте социальных сетей, а также рост затрат на персонал. Наша целевая цена по акциям эмитента составляет 740 рублей за штуку", - указывает эксперт инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-VK-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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