"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group, сообщается в обзоре.

"TCS Group представила отчет по МСФО за девять месяцев и третий квартал 2023 года. Эмитент заработал рекордную прибыль за прошлый квартал в размере 23,6 млрд руб. (+17% к/к, рост в 4 раза г/г) - на 21% выше наших ожиданий консенсуса не было. Сильные результаты на фоне роста бизнеса, позитивно. Подтверждает нашу рекомендацию "покупать" и краткосрочную торговую идею "Лонг TCS", - указывают эксперты.

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