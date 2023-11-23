Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность Whoosh, макростатистика в еврозоне, выходной в США:

- Отчетность Whoosh за 9М23 по МСФО;

- Предварительные индексы деловой активности за ноябрь в Германии и еврозоне;

- Протокол последнего заседания ЕЦБ;

- Выходной день в США (День благодарения).

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