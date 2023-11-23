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23 ноября 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе некоторого снижения активности торгов из-за праздничного дня в США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 229 тыс.

В свою очередь, индекс потребительского доверия в Штатах в ноябре снизился до 61,3 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 60,4 пункта (эксперты ожидали 60,5 пункта). Показатель снижается четвертый месяц подряд. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, ноябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Заказы на товары длительного пользования в стране, по данным правительства, упали в октябре на 5,4% месяц к месяцу на фоне сокращения числа контрактов на пассажирские лайнеры Boeing, чьи акции подорожали на 0,8% на торгах в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 3,4% после роста на 4% в сентябре. Снижение показателя по итогам октября стало вторым по масштабам с апреля 2020 года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг, при этом биржи Японии закрыты по случаю Дня благодарности труду. Объемы торгов невелики также в связи с празднованием Дня благодарения в США и малым количеством важных новостей. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет в ходе торгов на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опускается на 0,3%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается менее чем на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 0,6%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок падают утром в четверг после снижения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели на 1,22% - до $80,96 за баррель. В среду эти контракты опустились в цене на $0,49, до $81,96 за баррель, а в ходе сессии достигали $78,41 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 1,09% - до $76,26 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $0,67- до $77,1 за баррель, внутридневной минимум составил $73,79 за баррель. Активность на рынке снижена из-за празднования Дня благодарения в США.

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация. Агентство Bloomberg передавало, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи. По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вела трудные переговоры с другими странами альянса об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 17 ноября, повысились на 749 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 1,018 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей, снижения запасов бензина на 150 тыс. баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 761 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 ноября выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,762 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,019 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,02% и составил 105,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 862,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,61%), "РЖД-001P-16R" (+0,49%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,76%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,7%) и "Почта России-001Р-10" (-0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ХК "Металлоинвест" увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-06 с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными, квартальными и с привязкой к ключевой ставке Банка России. Размер премии к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 1,2% годовых (120 базисных пунктов). Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Техразмещение запланировано на 28 ноября.

ВЭБ установил спред к RUONIA "зеленых" облигаций серии ПБО-002Р-39 со сроком обращения 6,5 лет объемом 40 млрд рублей в размере 1,45% годовых (145 базисных пунктов). Купоны по выпуску будут переменными и квартальными с привязкой к RUONIA. Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Техразмещение запланировано на 30 ноября.

Альфа-банк 23 ноября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-25 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, купоны квартальные. Техразмещение предварительно запланировано на 30 ноября.

АО "Аэрофьюэлз" 28 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 15,70-16,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 16,65-17,20% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 1 декабря.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку 26-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 16,5% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения, в результате текущий объем выпуска в обращении составляет 14,03 млрд рублей.

ООО "Феррони" выкупило по оферте 3 тыс. 735 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 200 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент приобрел 1,87% займа. Компания разместила 3-летний выпуск на 200 млн рублей в августе 2022 года по ставке 16,5% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 20% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.

ООО "Ист сайбериан петролеум" допустило технический дефолт при выплате 47-го купона облигаций серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщило ООО "Регион финанс", выступающее представителем владельцев (ПВО) облигаций выпуска. Выплата купона должна была состояться 21 ноября. Как отмечает ПВО, владельцы облигаций вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств по облигациям к поручителю по выпуску - ООО "СибНефтьРезерв". ООО "Ист сайбериан петролеум" наряду с ООО "Торговый дом "Мясничий", а также ООО "ОбъединениеАгроЭлита" входят в ПАО "Управляющая компания "Голдман групп". Череда технических дефолтов у эмитентов группы началась 13 ноября, когда УК "Голдман групп" допустило техдефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении. 20 ноября технические дефолты при выплате купонов и погашении части номиналов выпусков допустили ТД "Мясничий" и "ОбъединениеАгроЭлита". У всех четырех компаний в обращении находится только по одному выпуску облигаций.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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