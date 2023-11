Нефть продолжает дешеветь

Уолл-стрит закрылась ростом индексов на 0,4-0,5% по итогам торгов в среду. Азиатские акции преимущественно снижаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 24 тыс. и составило 209 тыс., сообщило в среду министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 225 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 229 тыс.

В свою очередь, индекс потребительского доверия в Штатах в ноябре снизился до 61,3 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 60,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали 60,5 пункта. Показатель снижается четвертый месяц подряд. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, ноябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Заказы на товары длительного пользования в стране, по данным правительства, упали в октябре на 5,4% месяц к месяцу на фоне сокращения числа контрактов на пассажирские лайнеры Boeing Co. (SPB: BA), чьи акции подорожали на 0,8% на торгах в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 3,4% после роста на 4% в сентябре. Снижение показателя по итогам октября стало вторым по масштабам с апреля 2020 года.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения. По данным опроса LendingTree, 60% американцев планируют или рассматривают возможность его празднования в этом году.

День накануне этого праздника традиционно является одним из самых активных в транспортной отрасли. Капитализация авиакомпаний United Airlines Holdings (SPB: UAL) и American Airlines Group (SPB: AAL) увеличилась перед Днем благодарения на 0,9% и 1,5% соответственно, крупнейшего в мире круизного оператора Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 1,9%.

Рыночная стоимость Ford Motor (SPB: F) выросла на 0,7%. Автопроизводитель возобновил строительство предприятия по выпуску аккумуляторов для электромобилей в Мичигане, которое было приостановлено два месяца назад из-за забастовки профсоюза работников автопрома. При этом мощность завода заметно уменьшится по сравнению с прежде запланированной.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысились на 1,3% после новостей о возвращении недавно перешедшего в нее Сэма Альтмана на пост главы OpenAI - разработчика ChatGPT, в которого софтверный гигант вложил $10 млрд в этом году.

Между тем бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 2,5%, до $487,16 за штуку, хотя эксперты ряда мировых банков повысили их прогнозную стоимость после выхода сильного отчета чипмейкера за третий финансовый квартал, в том числе JPMorgan Chase - до $650 с $600 за штуку, Mizuho - до $625 с $595, Itau BBA - до $640 с $600. Nvidia в августе-сентябре нарастила чистую прибыль более чем в 13 раз, до $9,2 млрд, и увеличила выручку более чем втрое - до $18,1 млрд, причем последняя оказалась рекордной за всю историю компании.

Капитализация Deere & Co. (SPB: DE) сократилась на 3,1%. Производитель сельскохозяйственного оборудования в четвертом финквартале сократил выручку на 1% и дал слабый прогноз чистой прибыли на текущий финансовый год.

Цена акций Autodesk Inc. (SPB: ADSK) упала на 6,9%, несмотря на сильную квартальную отчетность и улучшение годовых прогнозов.

Капитализация сетей магазинов одежды Urban Outfitters (SPB: URBN) и Nordstrom Inc. (SPB: JWN), отчитавшихся во вторник о чистой прибыли по итогам третьего финквартала лучше ожиданий, сократилась на 12,4% и 4,6% соответственно.

Бумаги аэрокосмической Virgin Galactic (SPB: SPCE) подешевели на 6,6% - до $1,99 за штуку - после того, как Morgan Stanley (SPB: MS) понизил их рейтинг до "ниже рынка" с "на уровне рынка", прогнозную стоимость - до $1,75 с $4.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,53% и достиг максимальных с 14 августа 35273,03 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,41% - до 4556,62 пункта, максимума с 1 августа.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,46% и составил 14265,86 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг, биржи Японии закрыты по случаю Дня благодарности труду.

Объемы торгов невелики также в связи с празднованием Дня благодарения в США и малым количеством важных новостей.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет в ходе торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,3%.

В Гонконге лидером падения выступают акции застройщика New World Development, дешевеющие на 5%. Также активно снижаются котировки бумаг Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-2%), Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-1,8%), PetroChina Co. (SPB: 857) (-1,5%) и Meituan (SPB: 3690) (-1,4%).

Акции другого девелопера - Longfor Group Holdings - возглавляют список лидеров роста, прибавляя в цене 9,3%. Капитализация Country Garden Services Holdings увеличивается на 6,8%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 5,4%, Trip.com Group Ltd. - на 3,3%.

На следующей неделе инвесторы ждут данных о прибылях китайских промпредприятий за октябрь и их активности в ноябре.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi снижается менее чем на 0,1%.

Котировки бумаг Samsung Electronics опускаются на 0,8%, Hyundai Motor - растут на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 0,6%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Австралии в ноябре понизился до минимальных с мая 2020 года 47,7 пункта с 48,2 пункта в октябре. Значение индекса, рассчитываемого Judo Bank, ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в этом сегменте экономики. Индикатор находится ниже этого уровня девятый месяц подряд.

PMI для сферы услуг опустился в этом месяце до 46,3 пункта с 47,9 пункта месяцем ранее.

Рыночная стоимость крупнейшего в стране поставщика энергии Origin уменьшилась на 1,1% после новостей о переносе на более поздний срок голосования акционеров по вопросу поглощения компании за 19,9 млрд австралийских долларов ($13 млрд).

Акции BHP Group подешевели на 1,4%, Rio Tinto - на 1%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск подешевели на $0,98 (1,2%) - до $80,98 за баррель. В среду эти контракты опустились в цене на $0,49, до $81,96 за баррель, а в ходе сессии достигали $78,41 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,83 (1,08%) - до $76,27 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $0,67- до $77,1 за баррель, внутридневной минимум составил $73,79 за баррель.

Активность на рынке снижена из-за празднования Дня благодарения в США.

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Агентство Bloomberg передавало, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи.

По словам неназванных делегатов, по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вела трудные переговоры с другими членами об уровнях добычи, заявили делегаты, попросив не называть их имени, поскольку переговоры носят частный характер.

Согласно оценкам Rystad Energy, в отсутствие дальнейшего сокращения добычи цены на нефть в следующем году будут оставаться в районе $80 за баррель.

Компания отмечает, что встречи министерского комитета ОПЕК+ еще никогда не откладывались на четыре дня. Однако соглашение о снижении производства на предстоящем заседании все же будет достигнуто, ожидают в Rystad, не исключая при этом и вероятность тупика в переговорах.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 17 ноября, повысились на 749 тыс. баррелей, запасы дистиллятов - сократились на 1,018 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей, снижения запасов бензина на 150 тыс. баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 761 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.