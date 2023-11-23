Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 23 ноября. Доллар США немного опускается, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов и на фоне сниженной активности инвесторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,2125 руб./$1 (-13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 4,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,303 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна под влиянием, с одной стороны, продолжающих снижаться цен на нефть, с другой стороны, поддержку рублю оказывают компании-экспортеры, готовящиеся к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на вторник, 28 число. В единый день уплаты налогов им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Вместе с тем, активность инвесторов снижена: биржи США в четверг будут закрыты в связи с Днем благодарения, Японии - по случаю Дня благодарности труду.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,88 за баррель, что на 1,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,2 за баррель, что на 1,15% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Текущие цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, рынок является сбалансированным, заявил журналистам накануне вице-премьер РФ Александр Новак. "На мой взгляд, цены на нефть на сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне, и, соответственно, рынок сбалансирован. Но мы эти вопросы будем подробно обсуждать на предстоящей встрече (министров ОПЕК+ - ИФ)", - сказал он.

Новак не стал комментировать прогнозы МЭА относительно сохранения избытка предложения нефти в 2024 году даже в случае продления ограничений ОПЕК+ на будущий год. "Посмотрим анализ, который сделал JTC (технический комитет ОПЕК+ - ИФ), подготовленный к министерской встрече, и эти вопросы прокомментируем", - сказал он.

Рынок также оценивает новости о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Агентство Bloomberg ранее написало, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в среду перед перерывом на празднование Дня благодарения, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг в основном снижаются. Китайский CSI300 прибавляет 0,02%, гонконгский Hang Seng теряет 0,39%, южнокорейский Kospi снижается на 0,05%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,51%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опускается на 0,04%.