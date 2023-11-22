Возможен рост котировок золота до $2200/унц. в 2024 году - ПСБ

Возможен рост котировок золота до $2200 за тройскую унцию в 2024 году, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алесей Головинов.

"Цена золота достигла $2200/унц., - констатирует эксперт. - Основная причина - надежды инвесторов, что пик по повышению ставки ФРС достигнут. Вера в это усилилась после позитивного отчёта по инфляции, данных о сокращении объёмов продаж вторичного жилья и вышедших "минуток" с последнего заседания Федрезерва. Стало понятно, что риторика представителей регулятора смягчилась. В данный момент цена драгметалла может притормозить из-за сокращённой торговой недели в США, но обновление исторических максимумов - это лишь вопрос времени. В 2024 году ждём роста цен на золото до $2200/унц.".

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