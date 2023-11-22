Рубль в среду развернулся вниз к основным валютам, корректируется в парах с ними после роста в начале недели

Москва. 22 ноября. Доллар США, евро и китайский юань перешли к повышению на Московской бирже днем в среду, рубль снижается к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного роста в начале недели.

Курс доллара США составил 88,25 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,22 руб./EUR1, подорожав на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 22,56 копейки, до 91,83 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1,7 копейки - до 12,31 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к основным валютам в ходе дневных торгов среды и немного дешевеет в парах с ними в рамках коррекции после заметного роста в начале недели на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам ноября. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, негативное влияние на участников торгов оказывает некоторое ухудшение настроений на мировых рынках.

Текущие цены на нефть находятся на достаточно хорошем уровне, рынок является сбалансированным, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "На мой взгляд, цены на нефть на сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне, и, соответственно, рынок сбалансирован. Но мы эти вопросы будем подробно обсуждать на предстоящей встрече (министров ОПЕК+, назначенной на 26 ноября - ИФ)", - сказал он.

Новак не стал комментировать прогнозы МЭА относительно сохранения избытка предложения нефти в 2024 году даже в случае продления ограничений ОПЕК+ на будущий год. "Посмотрим анализ, который сделал JTC (технический комитет ОПЕК+ - ИФ), подготовленный к министерской встрече, и эти вопросы прокомментируем", - сказал он.

Вице-премьер РФ также не стал комментировать, есть ли предложения скорректировать условия сделки ОПЕК+.

Участники глобального сфокусированы на анализе протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Руководители Федрезерва опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 1 ноября.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года.

При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в документе.

Дальнейшее укрепление рубля маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта укрепляется к американскому доллару уже шестую неделю подряд после того, как в октябре был издан президентский указ о продаже валютной выручки экспортерами из закрытого списка, - пишут эксперты банка. - Дополнительную краткосрочную поддержку рублю оказывают и приближающиеся ноябрьские налоговые выплаты. Рубль, скорее всего, уже исчерпал основной потенциал для укрепления, и дальнейшее значительное снижение курса видится нам маловероятным".

Российская валюта снижается после двух дней непрерывного роста, торгуется в районе уровня 88 руб. по отношению к доллару США, отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"Стратегическую поддержку рублю по-прежнему оказывают жесткая монетарная политика и введение президентом обязательства по реализации валютной выручки российскими экспортерами", - говорит эксперт.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в среду. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,19% - до $81,46 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,25% - до $76,79 за баррель.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Инвесторы также оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 18:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на рост запасов нефти на 1,16 млн баррелей.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.