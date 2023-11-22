Инвестбанк "Синара" понизил рейтинг акций Intel до "держать"

Инвестиционный банк "Синара" понизил рейтинг акций Intel Corp. с "покупать" до "держать", повысив целевую цену при этом до $45 за штуку (+25% к прежней), сообщается в аналитическом материале банка.

"Котировки Intel с начала года выросли на 65%, тогда как S&P 500 - на 18%. Как мы и ожидали, спад на рынке ПК и процессоров замедлился, а значит, инвесторы явно преувеличивали риски для компании, - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов. - Мы немного повысили оценки финансовых показателей, а наш горизонт оценки теперь - конец 2024 года. Полагаем, в цене акций Intel уже отражены перспективы направления ИИ. Коэффициент P/E 2024П у компании, исходя из наших прогнозов, составляет 21,6, что всего на 7% ниже медианы по конкурентам".

На взгляд экспертов банка, инвесторы сейчас справедливо оценивают перспективы компании: по коэффициенту P/E 2024П акции Intel торгуются на уровне 21,6, тогда как медиана по конкурентам - 23,3. "Разница обусловлена ожидаемыми темпами роста выручки (CAGR 2023-2026 в 9,5% у Intel против 14,8% у компаний-аналогов), - отмечают Вахрамеев и Горбунов. - Исходя из оценки по модели DCF, справедливая стоимость одной акции Intel составляет $45, что предполагает потенциал роста в 3% от текущих уровней и рейтинг "держать".

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