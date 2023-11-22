Рубль может протестировать уровень 87 руб./$1 на текущей неделе - "Финам"

Рубль может протестировать уровень 87 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

"Укрепление рубля с начала текущей недели происходит достаточно высокими темпами, - отмечает эксперт. - Причинами фундаментального характера для этого выступает указ об обязательном возврате и продаже части валютной выручки, а локальной причиной является скорое начало очередного налогового периода. Объем платежей в бюджет в текущем месяце оценивается в 2,75 трлн руб., что на 15% меньше, чем в предыдущем, но на фоне действий регулятора по укреплению национальной валюты достаточно, чтобы рубль продолжил укрепление. Предварительная статистика по внешней торговле РФ указывает на начало сокращения импорта, что также должно поддерживать рубль".

Негативом для рубля, на взгляд Пухова, может выступить падение нефтяных цен, имевшее место с начала ноября. Хотя на практике ценовые снижения в сырье отражаются в котировках рубля с временным лагом в несколько недель, трейдеры уже сейчас могут попытаться сыграть на опережение.

С точки зрения технического анализа сформировался сильный тренд на укрепление рубля, пока предпосылок для смены тенденции не наблюдается, считает аналитик "Финама". По его мнению, на текущей неделе велика вероятность продолжения данного движения и попытка пробоя вниз уровня 87 руб./$1.

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