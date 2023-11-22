Альфа-банк сохраняет рейтинг акций ЦИАН на уровне "выше рынка" на фоне сильных финансовых результатов за 3К23, сообщается в обзоре банка.

"ЦИАН опубликовал сильные результаты за 3К23, выручка превзошла консенсус-прогноз на 2%, а скорр. EBITDA и чистая прибыль - на 26-43%. Рентабельность по скорр. EBITDA составила солидные 33,5% (по сравнению с ожиданиями рынка на уровне 27%) - рекордного уровня с момента IPO компании в конце 2021 года, - отмечает аналитик Анна Курбатова. - На 30 сентября ЦИАН накопил денежную позицию в размере 6,3 млрд руб. при отсутствии долговых обязательств".

Эксперт обращает внимание на комментарии менеджмента компании о том, что фокус остается на росте в сочетании со стабильной рентабельностью.

"В целом мы отмечаем сохранение благоприятной рыночной ситуации для дальнейшего повышения монетизации онлайн-платформы ЦИАН, способность компании генерировать СДП и потенциал по улучшению операционной рентабельности в 2024 году. Мы считаем результаты за 3К23 и 9М23 позитивными для акций компании", - резюмирует эксперт Альфа-банка.

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