Дальнейшее укрепление рубля маловероятно - банк "Санкт-Петербург"

Дальнейшее укрепление рубля маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Российская валюта укрепляется к американскому доллару уже шестую неделю подряд после того, как в октябре был издан президентский указ о продаже валютной выручки экспортёрами из закрытого списка, - пишут эксперты. - Дополнительную краткосрочную поддержку рублю оказывают и приближающиеся ноябрьские налоговые выплаты. Рубль, скорее всего, уже исчерпал основной потенциал для укрепления, и дальнейшее значительное снижение курса видится нам маловероятным".

Фьючерсы на Brent стабилизировались в диапазоне $81,90-82,5/барр., отмечается также в комментарии. На котировки оказывают давление данные API об увеличении запасов нефти в США на 9,05 млн барр., но в целом нефтетрейдеры занимают выжидательную позицию перед предстоящей встречей ОПЕК+, которая состоится 26 ноября в Вене. Эксперты банка ожидают, что до конца недели цены на нефть будут держаться вблизи $82/барр.

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