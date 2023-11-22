Котировки золота пока сохраняют потенциал роста - БКС Экспресс

Котировки золота пока сохраняют потенциал для продолжения роста с целью $2060-2070 за тройскую унцию, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Цена золота достигла первой цели роста в диапазоне $2003-2006 за тройскую унцию. На текущем уровне возможна локальная коррекция, но пока полноценного сигнала на закрытие не сформировалось. Котировки драгметалла в ближайший месяц могут продолжить рост. Целью выступает район $2060-2070 за тройскую унцию. Стоит использовать "трейлинг-стоп" системы для контроля позиции", - указывает аналитик в комментарии.

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