Базовый сценарий - подъем ставки ЦБР до 16% в декабре 2023г - Альфа-банк

Базовый сценарий предусматривает подъем ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания 15 декабря 2023 года, считают аналитики Альфа-банка.

"По данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания компаний в ноябре немного снизились (до 23,3% после 24,1% в октябре). Таким образом, они оставались на высоком уровне, близко к уровню предыдущих двух месяцев, когда находились в районе 24%. Высокий уровень инфляционных ожиданий сейчас поддерживают не только сильный рост зарплат и высокая инфляция, но и рост госрасходов - российские СМИ сообщают о предстоящей индексации пенсий для некоторых категорий пенсионеров в декабре, что в свою очередь поддерживает инфляционные ожидания в экономике. Наш базовый сценарий предусматривает повышение ставки на 100 б.п. (до 16%) на заседании 15 декабря", - указывают эксперты в комментарии.

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