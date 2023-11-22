Рынок акций РФ утром поднялся к 3235п по индексу МосБиржи во главе с Норникелем

Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ утром в среду растет вслед за нефтью и фондовой Европой, а также в ожидании внутренних корпоративных событий; сдерживающим фактором выступают сигналы от Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики. Индекс МосБиржи поднялся к 3235 пунктам во главе с бумагами "Норникеля".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3234,87 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1158,1 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 87,99 рубля (+0,13 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке все еще нет и не предвидится новостей, способных привести к преодолению отметки 3300 пунктов по индексу МосБиржи.

В краткосрочной перспективе индекс продолжит торговаться в широком ценовом диапазоне 3000-3300 пунктов. В среду ожидаются несколько важных корпоративных событий, а также данные по инфляции производителей за октябрь (19:00 МСК)). На утренних торгах ни нефть, ни рубль не показывают определенной динамики, позволяющей оценить дальнейшее развитие событий. В США вполне можно ждать роста волатильности на фоне публикации данных по рынку труда, а именно числа первичных заявок на пособие по безработице, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, нейтральный внешний фон способствует консолидации на российском рынке акций.

Индексы в Азии показали смешанную динамику без существенной волатильности. Нефть также проявляет вялость. Рубль слабеет против доллара и юаня, но укрепляется против евро. Сложившаяся ситуация способствует консолидации на российском рынке или даже росту, если рубль не продолжит своё укрепление широким фронтом, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду может продолжить рост с возможным тестированием уровня 3240 пунктов.

"Основное внимание приковано к бумагам "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка. В случае с "ЛУКОЙЛом" ожидания позитивные. Приближающаяся дивидендная отсечка будет подпитывать спрос на акции НК, а вот объемы торгов акциями Сбербанка снижаются, что вызывает некоторые опасения. Впрочем, есть надежда на импульсный рост в преддверии дня инвестора банка в начале декабря", - считает аналитик.

В среду будет опубликована финансовая отчетность TCS Group за III квартал, ожидаются сильные результаты. Спрос может сохраниться на акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото (выше $2000 за унцию), благодаря чему компании способны показать рекордную прибыль по итогам 2023 года. Расписки Ozon обновили максимум с ноября 2021 года, вплотную приблизившись к уровню 3000 руб.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация на рынке акций РФ пока принципиально не меняется, индекс МосБиржи остается запертым в довольно широком боковике 3000-3300 пунктов. Но при этом на дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается горизонтальный канал с границами 3180-3270 пунктов, которыми пока стоит руководствоваться при торговле, отдавая предпочтение спекулятивным сделкам.

Накануне стартовали торги акциями топливного оператора "ЕвроТранс", которые подешевели более чем на 10% к цене IPO. "Бизнес компании не кажется нам интересным с точки зрения динамики потенциальной прибыли, которую можно было бы распределить среди акционеров", - отмечает Антонов.

В среду начнутся торги шестой по объему добычи золота в России компании - "Южуралзолото". "Здесь перспективы бизнеса более радужные и сулящие высокие дивиденды. Купившим на IPO акции компании инвесторам стоит задуматься о том, чтобы хотя бы часть бумаг держать длительный срок", - считает эксперт.

В целом, от рынка акций РФ утром в среду ожидается спокойная динамика. На фоне сильного рубля по-прежнему под давлением останутся акции экспортеров, а преимущество получат бумаги эмитентов, ориентированных на внутренний рынок, полагает Антонов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,6% после публикации протокола ноябрьского заседания Федрезерва, в котором говорится об опасениях руководителей регулятора, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции.

Американский ЦБ в начале ноября сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года. При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

Тем временем, продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 4,1% относительно предыдущего месяца и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы. Показатель стал минимальным с августа 2010 года, а его снижение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд и было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье, отмечают эксперты Национальной ассоциации риелторов (NAR).

В Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,05%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%) и стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке цены отыграли просадку азиатской сессии. Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $82,55 за баррель (+0,2% и +0,2% накануне), январская цена WTI - $77,85 за баррель (+0,1% и -0,1% во вторник).

Также инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 18:30 МСК.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,2%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+5,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,8%), "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (+2,8%).

Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+1,5%, до 232 рублей) утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 4 декабря.

Подешевели акции "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,2%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,61 млрд рублей (из них 4,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,52 млрд рублей на расписки Ozon и 1,11 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").