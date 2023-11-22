Цена золота может обновить исторические максимумы до конца 2023г - ПСБ

Котировки золота смогут закрепиться выше $2000 за тройскую унцию, возможно обновление исторических максимумов на уровне $2075 до конца текущего года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на золото во вторник продолжили тяготеть к росту, тестировали отметку $2000/унцию, но пока откатились. Поводом для крепости рынка драгоценных металлов последние дни выступает статистика, поддерживающая убежденность инвесторов, что ФРС завершила цикл повышения ставок и уже с конца весны-летом следующего года перейдет к их снижению. Действительно, потребительская инфляция в США достаточно устойчиво тормозит, данные по рынку труда в Штатах и индексы потребительской уверенности указывают на постепенное охлаждение рынка труда. Все это способствует заметному снижению долларовых ставок (доходность 10-летних UST упала до 4,4% годовых и откату доллара к мировым валютам (индекс DXY у 103 пунктов, на минимумах с августа), что позитивно для золота", - указывают эксперты в материале.

"Видим потенциал дальнейшего снижения долларовых ставок и рассчитываем, что стоимость золота сможет закрепиться выше $2000/унцию, допускаем обновление исторических максимумов (район $2075/унцию) до конца года. Среднесрочно также остаемся "быками" по золоту - ждем ухода котировок в следующем году к $2200/унцию на фоне ожидаемого снижения ставки ФРС к 4,25-4,5% к концу 2024 года", - прогнозируют в ПСБ.

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