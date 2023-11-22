Котировки нефти, вероятно, останутся около $82/барр. в среду - SberCIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут держаться вблизи уровня $82 за баррель в течение торговой сессии в среду, внимание рынка приковано к предстоящей встрече ОПЕК+ и другие события слабо влияют на динамику цены, считают аналитики SberCIB Investment Research..

"Крепкий рубль продолжает поддерживать спрос на ОФЗ-ПД, во вторник доходности краткосрочных ОФЗ снизились в среднем еще на 5 б.п. ЦБ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям предприятий - в ноябре они немного снизились, но остались сравнительно высокими. В среду на аукционе Минфин предложит один 14-летний выпуск ОФЗ с фиксированным купоном. В случае умеренной премии доходности могут снизиться еще на несколько базисных пунктов", - указывают аналитики инвестбанка в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.