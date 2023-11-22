Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность TCS Group и макростатистика в США:

- Результаты TCS Group за 3К23 по МСФО;

- Индекс цен производителей в России за октябрь;

- Заказы на товары длительного пользования в США за октябрь;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за ноябрь;

- Недельный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов.

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