Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется - БКС Экспресс

Общая картина по индексу пока Мосбиржи не меняется, сценарий продолжения консолидации выглядит наиболее вероятным, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций во вторник показал умеренно положительную динамику в течение торговой сессии. Индекс Мосбиржи вырос на 0,3% и приблизился к 3220 пунктам. Подобное движение можно записать в актив нашему рынку, поскольку одновременно с подъемом наблюдалось продолжение фазы укрепления рубля. Правда, оно негативно для акций экспортеров. Опережающую динамику показывают бумаги золотодобывающих компаний, и на фоне роста котировок драгметалла они могут остаться в числе лидеров (Polymetal, "Полюс", "Селигдар"), - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется. Котировки остаются в широком боковом коридоре. Сценарий продолжения консолидации выглядит наиболее вероятным. И снова отметим, что важно следить за ключевыми уровнями. В частности, верхняя граница боковика и зона сопротивления расположены на 3280-3300 пунктов. Это очевидный для всех трейдеров уровень, так что в случае его пробоя импульс роста мог бы резко ускориться. Важные поддержки находятся лишь в области 2985-3020 пунктов, и пока преждевременно говорить о более глубоком падении".

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