Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит подъем на торгах в среду с возможным тестированием уровня 3240 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Основное внимание приковано к бумагам "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка. В случае с нефтяником ожидания позитивные - приближающаяся дивидендная отсечка будет подпитывать спрос на акции компании. А вот объемы торгов акциями банка снижаются, что вызывает некоторые опасения. Впрочем, есть надежда на импульсный рост в преддверии Дня инвестора эмитента в начале декабря", - отмечает эксперт в комментарии.

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