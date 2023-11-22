Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе продолжающегося укрепления рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили в минусе сессию во вторник, участники рынка оценивали протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и отчетности крупных компаний. Руководители Федрезерва опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 1 ноября.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года. При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

Тем временем продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 4,1% относительно предыдущего месяца и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы. Показатель стал минимальным с августа 2010 года, а его снижение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд и было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье, отмечают эксперты Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают протокол последнего заседания ФРС США. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 0,1%. Инфляция в Гонконге в октябре ускорилась до 2,7%, обновив максимум за 13 месяцев. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,3%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi увеличивается на 0,15%, австралийский S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром в среду. Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,17 за баррель, что на 0,34% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на 13 центов, до $82,45 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,32% и составили $77,52 за баррель. По итогам прошлой сессии они понизились на 6 центов - до $77,77 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива. Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 18:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 ноября снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,743 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,714 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,05% и составил 105,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 862,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,79%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,53%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-1,02%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,34%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЭкономЛизинг" установило ставку 1-2-го купонов 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов - 16% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 18,11% годовых, купоны квартальные. Размещение займа начнется 23 ноября.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" определило ставку 25-28-го купонов облигаций серии БО-04 в размере 8% годовых. "Россети" (MOEX: FEES) разместили выпуск на 7 млрд рублей сроком обращения 35 лет в декабре 2017 года по ставке квартального купона 7,6% годовых до оферты с исполнением 6 декабря 2023 года.

ООО "Торговый дом "Мясничий", а также ООО "ОбъединениеАгроЭлита", допустили технические дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков своих облигаций, сообщило ООО "Регион финанс", выступающее представителем владельцев (ПВО) облигаций займов. Оба эмитента входят в ПАО "Управляющая компания "Голдман групп", которое 13 ноября также допустило технический дефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении. Выплаты по купонам, а также части номинала были запланированы на 20 ноября. По данным НРД, до сих пор средства не поступили. В частности, ТД "Мясничий" должен был выплатить 387 тыс. рублей по 57-му купону и погасить 2,85% номинала облигаций на 8,55 млн рублей. ООО "ОбъединениеАгроЭлита" не смогло выплатить 2,044 млн рублей по 54-му купону и 6,25% номинала на сумму 25 млн рублей. ТД "Мясничий" разместил 5-летний выпуск номинальным объемом 300 млн рублей в апреле 2019 года, с учетом амортизации в обращении остаются бумаги на 34,95 млн рублей. Ставка ежемесячного купона - 13,5% годовых. "ОбъединениеАгроЭлита" разместило 5-летний выпуск номинальным объемом 400 млн рублей в июле 2019 года, в настоящее время с учетом амортизации в обращении находятся бумаги на 175 млн рублей. Ставка ежемесячного купона составляет 13,75% годовых.