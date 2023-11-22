Возможна нейтральная динамика котировок нефти в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможна нейтральная динамика котировок нефти марки Brent в диапазоне $81-83 за баррель до конца текущей недели, полагают эксперты БКС Экспресс.

"Переоценка на ожиданиях поддержки со стороны ОПЕК+ уже реализована. При этом внутри дня фьючерсы могут отыгрывать переменчивый новостной фон: слухи о возможных решениях ОПЕК+ и данные, которые могут повлиять на прогнозы по спросу. В среду в фокусе могут быть данные по запасам нефти в США от EIA", - отмечают аналитики в комментарии.

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