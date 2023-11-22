Нефть стабильна

Рынок акций США снизился по итогам торгов вторника. Рынки акций стран АТР меняются слабо и разнонаправленно в среду. Цены на нефть слабо меняются утром в среду.

Фондовые индексы США завершили в минусе сессию во вторник, участники рынка оценивали протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и отчетности крупных компаний.

Руководители Федрезерва опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 1 ноября.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года.

При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

"Снижение фондовых индексов стало скорее следствием краткосрочной перекупленности рынка, а не опасений, что рынок неправильно понял намерения Федрезерва", - написала старший аналитик LPL Financial Куинси Кросби.

"Рынок по-прежнему считает, что ФРС закончила (повышать ставки - ИФ), и экономике потребуется помощь в виде снижения ставок в 2024 году, вне зависимости от заявлений Федрезерва", - добавила она.

Тем временем продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 4,1% относительно предыдущего месяца и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы. Показатель стал минимальным с августа 2010 года, а его снижение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд и было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье, отмечают эксперты Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Акции Zoom Video Communications (SPB: ZM) подешевели на 0,1%, хотя компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль почти втрое и улучшила годовой прогноз.

Lowe''s Cos. (SPB: LOW), владеющая сетью магазинов товаров для дома, в прошлом финквартале нарастила чистую прибыль более чем в 11 раз, однако выручка не оправдала ожиданий рынка. Цена бумаг компании снизилась на 3,1%.

Рыночная стоимость Hibbett Inc. (бывшая Hibbett Sports Inc. (SPB: HIBB)) подскочила на 10%. Американская сеть магазинов спортивных товаров в минувшем квартале незначительно сократила выручку и повысила годовой прогноз чистой прибыли, которая в отчетном периоде с запасом превзошла ожидания рынка.

Котировки акций Best Buy Co. (SPB: BBY) опустились на 0,7%. Ритейлер электроники в прошлом финквартале уменьшил выручку на 7,8% и понизил годовые прогнозы для выручки и скорректированной прибыли.

Ритейлер одежды Abercrombie & Fitch Co. обнародовал сильную квартальную отчетность, и акции компании подорожали на 2,4%.

Другая сеть магазинов одежды, American Eagle Outfitters Inc., также превзошла ожидания рынка по показателям чистой прибыли и выручки за прошлый квартал, но её прогноз на текущий период разочаровал инвесторов, и бумаги компании рухнули на 15,8%.

Производитель полупроводниковой продукции Analog Devices (SPB: ADI) в четвертом финансовом квартале, который завершился 28 октября, снизил чистую прибыль почти в два раза и сократил выручку на 16%, а также дал слабый прогноз на текущий финквартал. Капитализация компании снизилась на 1,4%.

Акции Merck & Co. (SPB: MRK) подорожали на 0,5% на новости, что американская фармкомпания достигла соглашения о покупке Caraway Therapeutics, разрабатывающей лекарства от редких генетических заболеваний, за $610 млн.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,18% и составил 35088,29 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 2,5%.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,2% - до 4538,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,59% и составил 14199,98 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) согласились с тем, что Федрезерву нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания, завершившегося 1 ноября.

Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", отмечается в протоколе. При этом руководители Федрезерва выразили опасение, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года. Участники рынка практически уверены в том, что ФРС снова сохранит ставку неизменной на предстоящем заседании, и допускают начало снижения ставки весной следующего года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%.

Как сообщалось, инфляция в Гонконге в октябре ускорилась до 2,7%, обновив максимум за 13 месяцев.

В Гонконге существенный рост демонстрируют акции Baidu Inc. (SPB: BIDU) (6,2%), Longfor Group (3,2%), Meituan (SPB: 3690) (1,7%) и NetEase Inc. (SPB: NTES) (1,5%).

Цена бумаг Kuaishou Technology, оператора популярного сервиса обмена короткими видео, конкурирующего с TikTok, увеличивается на 3,3%. Компания вернулась к чистой прибыли в третьем квартале благодаря сокращению расходов и росту выручки на 21%.

Лидерами снижения в Шанхае выступают бумаги Shanghai Stonehill (-2,3%), Guangdong ADV (-1,9%), Aotecar New Energy (-6,9%), Zhongji Innolight (-3,5%) и Shenzhen Silver (-9,9%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднимается на 0,35%.

Капитализация Mitsubishi UFJ увеличивается на 0,5%, Kawasaki Kisen - на 2,7%, Renesas Electronics - на 0,9%, Japan Tobacco - на 1,1%, Fast Retailing - на 1,3%, Sony Group - на 1,2%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi увеличивается на 0,15%, австралийский S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

Котировки бумаг Samsung Electronics растут на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижаются на 0,7%.

Акции BHP Group подорожали на 0,9%, Rio Tinto - на 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в среду.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляет $82,42 за баррель, что на 3 цента ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на 13 центов, до $82,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 1 цент и составили $77,76 за баррель. По итогам прошлой сессии они понизились на 6 центов - до $77,77 за баррель.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

"Мы считаем, что у группы есть возможность повысить объем сокращений добычи, но полагаем, что Саудовская Аравия будет настаивать на том, чтобы другие страны разделили с ней эту ношу", - написала аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в 18:30 мск в среду.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.