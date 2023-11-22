Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку ($180 за ADS), сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Результаты эмитента за 3К23 в целом оказались лучше наших ожиданий и консенсус-прогноза, и мы ожидаем дальнейший рост котировок его акций в ближайшее время", - указывают эксперты.

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