Предпосылок для роста цены бумаг ЦИАН пока нет - ПСБ

Предпосылок для роста котировок бумаг ЦИАН в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"ЦИАН во вторник отчитался за 3К23, результаты сильные. Основную долю выручки компании принесли медийная реклама и лидогенерация, но также хороший результат зафиксирован в сегментах ипотечного маркетплейса и транзакционного бизнеса. Маржинальность по EBITDA выросла до рекордного уровня (34%) на фоне опережающего темпа роста выручки по сравнению с операционными расходами, - отмечает эксперт. - Эмитент не выплачивает дивиденды из-за сохранения иностранной юрисдикции, а о редомициляции менеджмент пока не заявлял. Это сдерживает перспективы бумаг компании, предпосылок к росту их котировок пока нет".

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