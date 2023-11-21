Рынок акций РФ подрос к 3220п по индексу Мосбиржи во главе с Ozon, Polymetal и Татнефтью, упал "Евротранс"

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ к закрытию основных торгов во вторник подрос по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent закрепилась выше $82 за баррель) и укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи поднялся в район 3220 пунктов во главе с расписками Ozon (MOEX: OZON), бумагами Polymetal (MOEX: POLY) и обновившими максимум за месяц бумагами "Татнефти" (MOEX: TATN) на рекомендациях по дивидендам за III квартал; подешевели бумаги компаний-экспортеров и упали на 11% на дебютных после IPO торгах бумаги ПАО "Евротранс".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3218,48 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1153,88 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 87,88 рубля (-0,52 рубля), минимум дня - 87,66 руб./$1.

Подорожали расписки Ozon (+5%), акции Polymetal (+4,7%), "Татнефти" (+2,7% и +2,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить за III квартал 35,17 руб. на акцию каждого типа, закрытие реестра 9 января 2023 года, сообщается на ленте раскрытия информации. За 9 месяцев года дивиденды "Татнефти" составят 62,71 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие (27,54 рубля), говорится в сообщении компании.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Просели акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3% и -1% "префы") по факту известий, что акционеры на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 5,4465 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Как сообщила компания, суммарно на выплату дивидендов будет направлено 19 млрд рублей, что составляет 54% от чистой годовой прибыли по МСФО. Закрытие реестра акционеров - 1 декабря 2023 года.

Во вторник на Мосбирже стартовали торги акциями топливной группы компаний "ЕвроТранс", владеющей сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса". В рамках IPO "ЕвроТранс" привлек 13,5 млрд рублей, цена акций при размещении составила 250 рублей за бумагу.

По итогам дебютных торгов цена бумаг "Евротранса" снизилась до 223 рубля (-10,8% к цене IPO), объем торгов составил 292 млн рублей. Акции "ЕвроТранса" включены в котировальный список первого уровня, торговый код - EUTR.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ большую часть дня двигался вблизи 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, покупателей сдерживал укрепляющийся рубль. Однако к вечеру покупки возобладали благодаря стабилизации нефти и росту бумаг "Татнефти".

Внешний фон оставался в целом нейтральным. В среду рынки могут оценивать информацию из протоколов последнего заседания ФРС. На рынке нефти с интересом ждут встречи ОПЕК+ в предстоящие выходные. В среду президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20, организованном Индией. ЕЦБ опубликует отчет о финансовой стабильности. В США выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования в октябре. TCS Group представит финрезультаты по МСФО за 3 квартал, также ожидаются собрания акционеров HeadHunter (MOEX: HHRU), "Группы Позитив" (MOEX: POSI) и "Селигдара" (MOEX: SELG). Мосбиржа включит акции "Южуралзолото" в котировальный список второго уровня.

"Динамика курса рубля, сырьевых цен, сигналы регуляторов и геополитика останутся в фокусе внимания инвесторов. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 22 ноября - 3150-3250 пунктов", - считает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи обновил максимум за неделю за счет роста отдельных бумаг, в то время как укрепление рубля сдерживало покупателей. Триггером для роста стала рекомендация СД "Татнефти" по дивидендам, которые оказались выше ожиданий. В свою очередь, это стало триггером и для роста бумаг "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5% и +2,2% "префы") - инвесторы ждут, что компания также может неожиданно порадовать щедрыми выплатами.

Продолжили восходящую динамику расписки TCS Group. Акционеры согласились предоставить совету директоров компании право на выкуп акций. Кроме этого, в среду будет опубликована финансовая отчётность за III квартал. Повышенным спросом пользовались акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото (цена золота превысила $2005 за унцию - прим ИФ), особенно порадовали бумаги Polymetal. Рост цен на золото пока явно еще не отыгран рынком. Расписки Ozon вплотную приблизились к историческим максимумам, расписки VK (MOEX: VKCO) (+1,8%) смогли обновить локальные максимумы.

"Несмотря на сегодняшний рост, ближайшие перспективы индекса МосБиржи вызывают некоторые опасения. Сверху находятся два препятствия: 50-дневная средняя и уровень 3240 пунктов. Пока сложно сказать, что в текущей ситуации индекс сможет преодолеть эти отметки. Считаю, что российский рынок продолжит двигаться в боковике в ближайшие дни. Вполне допускаю, что спрос останется сегментированным. Отдаю предпочтение акциям ПАО "Полюс" и "Полиметалла". Неплохо могут показать себя бумаги ТМК, а также акции "Башнефти", - считает Головинов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что основными драйверами роста российских акций выступили корпоративные отчетности и новости о промежуточных дивидендах "голубых фишек" за 9 месяцев 2023 года.

Нефть Brent отскочила выше $82 за баррель, возможно, после новостей о том, что находящийся под эмбарго США Иран планирует на 2024 год существенное увеличение добычи и экспорта нефти. Золото впервые с мая превысило рубеж $2000 за унцию.

Лидерами роста выступили расписки интернет-ритейлера Ozon, вероятно, после выхода статистики о том, что за январь-октябрь текущего года продавцы на маркетплейсах, к которым относится и Ozon, увеличили доходы в среднем на 40% в годовом выражении. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки Cian (MOEX: CIAN) (-4,2%), несмотря на выход сильной, но ожидаемой отчетности за III квартал 2023 года по МСФО.

В среду индекс Мосбиржи может снова показать колебания в коридоре 3200-3300 пунктов, доллар будет двигаться в интервале 87-90 руб./$1, считает Мильчакова.

По оценке аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, инвесторы на рынке акций РФ сохраняют осторожность на фоне высоких доходностей по более консервативным финансовым инструментам. Инвесторы допускают, что ЦБ РФ в условиях снижающихся темпов роста инфляции не будет больше повышать ключевую ставку на предстоящем заседании в середине декабря. Более того, при возврате инфляции к цели по инфляции в 4% регулятор может начать снижать ставку уже в следующем году.

Среди позитивных новостей стоит отметить решение акционеров "Ростелекома" выплатить дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 рублей на акцию.

Что касается протоколов ФРС, то они, вероятно, будут выражать жесткий взгляд регулятора на монетарную политику, потому что отражают итоги последнего заседания ФРС США перед публикацией данных по инфляции. В этой связи инвесторы могут его проигнорировать ввиду появления новых вводных, считает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite завершил день без изменений, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,3-0,4%, DAX подрос на 0,1%), "минусуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,9% во главе с Nasdaq).

Позитивом для китайского рынка стало сообщение финансового журнала Caixin о том, что регулирующие органы страны составили список застройщиков, которые смогут привлечь дешевое финансирование. Шаги по облегчению кредитования предпринимаются для ослабления продолжающегося кризиса в сфере недвижимости КНР.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 4,1% относительно предыдущего месяца и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Показатель стал минимальным с августа 2010 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,9 млн домов, по результатам опроса Trading Economics.

Во вторник в 22:00 МСК Федрезерв США опубликует протокол ноябрьского заседания, когда ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) была единогласно сохранена на максимальном за 22 года уровне 5,25-5,5% годовых.

Трейдеры рынка деривативов видят значительную вероятность того, что базовая ставка упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае.

"Рынки понимают, что замедление инфляции дает ФРС свободу на снижение ставки", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody''s.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены отыграли часть утренней нисходящей коррекции. В предыдущие два дня цены выросли более чем на 6% в ожидании новостей от ОПЕК+ по поводу возможной дальнейшей пролонгации сокращенных квот на добычу сырья.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $82,18 за баррель (-0,2% и +2,1% в понедельник), январская цена WTI - $77,62 за баррель (-0,3% и +2,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+8,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+7,3%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+7%), бумаги "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+6,7%), "Башнефти" (+5%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+4%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,8%).

Подешевели "префы" "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-6,1%), акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-5,6%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-4,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,3%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,2%), расписки Cian (-4,2%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 43,45 млрд рублей (из них 4,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,31 млрд рублей на расписки OZON и 3,07 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").