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21 ноября 2023 года 19:40

Рубль во вторник заметно укрепился к основным валютам, обновил максимумы с конца июня к доллару и евро

Москва. 21 ноября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число.

Курс доллара США составил 87,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 53,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Доллар находится ниже 88 руб. впервые с 30 июня. Евро к этому времени стоил 96,18 руб./EUR1, подешевев на 51,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 96 руб. также впервые с 30 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,58 копейки, до 91,61 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,6 копейки - до 12,29 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к основным валютам днем по итогам вторника в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам ноября. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Поддержку рублю оказывают также высокие цены на нефть и благоприятный внешний фон.

Доллар США как резервная валюта дешевеет к другим основным мировым валютам на надеждах игроков, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл повышения процентных ставок. Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов вторника опускался до минимального показателя с конца августа, отмечает Trading Economics.

Участники рынков ждут публикации протокола последнего заседания ФРС. Протокол заседания будет опубликован в 22:00 МСК во вторник и может дать представление о дальнейших действиях американского ЦБ. Федрезерв по итогам заседания, состоявшегося 31 октября - 1 ноября, сохранил базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года. Решение было принято руководством единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Данные об инфляции в США, обнародованные на прошлой неделе, подтолкнули рынки к мысли, что снижение процентных ставок ФРС может начаться в скором времени и быть достаточно резким. Трейдеры рынка деривативов видят значительную вероятность того, что базовая ставка упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае, пишет MarketWatch.

При этом многие эксперты прогнозируют первое снижение ставок в середине следующего года не только в США, но и в Великобритании, и в еврозоне, пишет Financial Times. Ожидается, что Европейский центральный банк и Банк Англии как минимум трижды уменьшат процентные ставки в 2024 году.

"Рубль во вторник сохраняет силу, доллар впервые с конца июня тестирует уровни ниже 88. Локальные опоры для российской валюты - приближение налоговых выплат, которые необходимо будет перечислить в бюджет 28-го числа, и спад глобального доллара. Индекс DXY отступил ближе к 103 пунктам, в район 3-месячных минимумов. Фундаментальную поддержку продолжают оказывать высокие ставки и обязательные продажи экспортной выручки на внутреннем рынке. Цены на нефть выбрались выше $80 за баррель Brent, но по-прежнему двигаются неуверенно. Спекуляции на тему итогов предстоящей встречи в конце недели ОПЕК+ могут вызывать ценовые колебания в "черном золоте". Впрочем, перепады цен на нефть транслируются в динамику рубля с временным лагом в несколько недель, а краткосрочно ждем доллар на уровне 87-90", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта сегодня укрепилась до 87,8 рублей за доллар США. Ключевым драйвером роста рубля остается налоговый период. Российские экспортеры реализуют часть валютной выручки в преддверии периода выплаты налоговых обязательств по НДПИ. Спрос на национальную валюту со стороны экспортеров изменил баланс спроса и предложения в пользу рубля. Стоит отметить, что после прохождения пика налогового периода курс рубля может чуть ослабнуть. Кроме того, в декабре может вырасти спрос на валюту со стороны туристов и импортеров", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефть эталонных марок сократила снижение вечером во вторник после довольно заметного снижения ранее днем и резкого роста по итогам предыдущих двух сессий.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,05% - до $82,28 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,14% - до $77,71 за баррель.

За последние две сессии обе марки подорожали более чем на 6%.

Все внимание нефтяного рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Между тем активность на рынке нефти во второй половине этой недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 ноября на 62,53 копейки, до 87,8701 руб./$1, и уменьшил курс евро на 40,36 копейки, до 96,2561 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 68,05 копейки по отношению к понедельнику и составил 87,8493 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 67,28 копейки и составил 87,8757 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 343,126 млн, из которых $467,393 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $875,733 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 46,47 копейки, до 96,2257 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 44 копейки, до 96,2741 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR471,799 млн, из которых EUR136,131 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR335,668 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 21 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 750 млрд рублей (при лимите 750 млрд рублей и спросе 1 трлн 620,4 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 ноября, банки разместили 1,5 трлн рублей (при лимите 1,5 трлн рублей и спросе 2 трлн 081,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,72% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 ноября опустилась на 1 базисный пункт - до 15,02% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 6 базисных пунктов - до 14,18% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,16% годовых, на 6 месяцев - увеличилась также на 4 базисных пункта, до 10,71% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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