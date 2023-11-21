"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг ЦИАН с целевой ценой 1057 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"ЦИАН отчитался по МСФО об итогах третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Результаты вновь оказались сильными, несмотря на изменение рыночных условий, - отмечает эксперт. - Выручка на рынке первичной недвижимости (лидогенерация для девелоперов) и ипотечный маркетплейс показали хороший рост за квартал. Бизнес компании можно охарактеризовать как контрциклический благодаря диверсифицированной структуре выручки. Спрос на рынке недвижимости пока что сохраняется на высоком уровне после оживления летом с пиком в августе и сентябре. Это могло привести к сокращению сроков экспозиции, объекты продавались быстрее. Поддержать рост выручки в сегменте могло сезонное повышение тарифов".

ЦИАН смог выбраться из убытков во второй половине 2022 года и с тех пор больше не уходит в отрицательную зону, указывает аналитик. Компания накопила на своих счетах уже более 6 млрд рублей. Менеджмент не раз заявлял, что рассмотрит любые способы распределения средств среди акционеров.

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