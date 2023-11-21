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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг ЦИАН
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21 ноября 2023 года 19:03
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг ЦИАН
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг ЦИАН с целевой ценой 1057 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "ЦИАН отчитался по МСФО об итогах третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Результаты вновь оказались сильными, несмотря на изменение рыночных условий, - отмечает эксперт. - Выручка на рынке первичной недвижимости (лидогенерация для девелоперов) и ипотечный маркетплейс показали хороший рост за квартал. Бизнес компании можно охарактеризовать как контрциклический благодаря диверсифицированной структуре выручки. Спрос на рынке недвижимости пока что сохраняется на высоком уровне после оживления летом с пиком в августе и сентябре. Это могло привести к сокращению сроков экспозиции, объекты продавались быстрее. Поддержать рост выручки в сегменте могло сезонное повышение тарифов". ЦИАН смог выбраться из убытков во второй половине 2022 года и с тех пор больше не уходит в отрицательную зону, указывает аналитик. Компания накопила на своих счетах уже более 6 млрд рублей. Менеджмент не раз заявлял, что рассмотрит любые способы распределения средств среди акционеров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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