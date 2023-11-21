Котировки Brent могут закрепиться в диапазоне $85-90/барр. в конце года - Альфа-банк

Котировки Brent могут закрепиться в диапазоне $85-90 за баррель и даже выше в случае дальнейшего углубления структурного дефицита на нефтяном рынке в конце года, полагают аналитики Альфа-банка.

"Мы видим значительные риски роста цен на нефтяном рынке по мере роста спекуляций о том, что ОПЕК+ может вернуться в большую нефтяную игру с очередным сокращением добычи уже на этой неделе, - пишут эксперты. - Несмотря на то, что в отношении реальных перспектив и потребности рынка в регулировании на данный момент определенности нет, его фундаментальные показатели по-прежнему остаются благоприятными для нефтяного сырья, и Brent, вероятно, продолжит стремиться к отметке в $85 за баррель".

Так, если в преддверии мониторингового комитета ОПЕК+ давление на цены со стороны спекулянтов, наблюдаемое на нефтяном рынке последние несколько недель, начнёт ослабевать, ожидания продления обязательств Саудовской Аравии по добровольному сокращению добычи и опасения в отношении её дальнейшего сокращения на базе ОПЕК+ могут привести к дальнейшему росту волатильности на рынке, подтолкнув цены к росту, полагают эксперты банка. По их мнению, решение ОПЕК+ о дальнейшем сокращении квот на нефть вполне может привести к развороту понижательного тренда на нефтяном и подтолкнуть котировки к тестированию порога в $90 за баррель.

"С учётом этого мы предполагаем, что цены на нефть марки Brent вполне могут закрепиться в диапазоне $85-90 за баррель, чем, впрочем, их рост может не ограничиться в случае дальнейшего углубления структурного дефицита на нефтяном рынке в конце года", - прогнозируют в Альфа-банке.

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