"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции Совкомфлота с целью 165 руб

"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 165 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале эксперта Натальи Пырьевой.

"Совкомфлот" выступает бенефициаром сразу нескольких трендов 2023 года, а акции компании демонстрируют впечатляющую динамику, показав рост на 238% с начала года, - пишет аналитик. - Мы полагаем, что долгосрочные планы "Совкомфлота", сильные фундаментальные предпосылки и дисконт в оценках по сравнению с аналогами будут способствовать дальнейшему повышению котировок акций компании".

Стратег указывает на ряд факторов в пользу покупки акций компании:

- Перенаправление экспортных поставок российской нефти из Европы в Азию естественным образом удлиняет транспортные маршруты, провоцирует нехватку танкеров, способствуя повышению ставок фрахта.

- Предпосылки для танкерного рынка сохраняются благоприятными.

- Обладая необходимым флотом и уникальным опытом эксплуатации судов в Арктике, "Совкомфлот" остается основным бенефициаром повышения грузооборота по Северному морскому пути.

"Совкомфлот" не имеет публичных конкурентов на российском рынке, поэтому мы провели оценку относительно зарубежных аналогов. По всем показателям EV/EBITDA, EV/S, P/E, P/S и P/B справедливая цена "Совкомфлота" складывается выше текущих 127 руб. за акцию даже с учетом дисконта за страновые риски. Мы смоделировали справедливую оценку методом Монте-Карло относительно семи зарубежных аналогов на основе показателей EV/EBITDA, EV/S, P/E, P/S и P/B. С вероятностью 80% справедливая оценка "Совкомфлота" находится выше 165 руб. за акцию одну акцию", - указывает Пырьева.

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