Фактор налогового периода пока остается ключевым в динамике рубля - БКС Экспресс

Фактор налогового периода в настоящее время остается ключевым в динамике курса рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"На фоне недавнего ужесточения валютного регулирования экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту. Это заметно сместило рыночный баланс спроса и предложения в сторону укрепления рубля. Однако после прохождения в начале следующей недели пика фискальных платежей национальная валюта может быстро растерять заметную часть достижений ноября", - отмечает аналитик.

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