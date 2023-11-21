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21 ноября 2023 года 15:45

Рубль во вторник продолжает уверенно расти к основным валютам, обновил максимумы с конца июня к доллару и евро

Москва. 21 ноября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем во вторник, рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число.

Курс доллара США составил 87,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется ниже 88 руб. впервые с 30 июня. Евро к этому времени стоил 96,23 руб./EUR1, подешевев на 47 копеек. Ранее евро опускался ниже 96 руб. также впервые с 30 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,69 копейки, до 91,66 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,7 копейки - до 12,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам днем во вторник в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам ноября. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Поддержку рублю оказывают также высокие цены на нефть и благоприятный внешний фон.

Доллар США как резервная валюта дешевеет к основным мировым валютам на надеждах игроков, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл повышения процентных ставок. Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов вторника опускался до минимального показателя с конца августа, отмечает Trading Economics.

Федрезерв по итогам заседания, состоявшегося 31 октября - 1 ноября, сохранил базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года. Решение было принято руководством единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Протокол данного заседания будет опубликован вечером во вторник и может дать указания на дальнейшие действия американского ЦБ.

Данные об инфляции в США, обнародованные на прошлой неделе, подтолкнули рынки к мысли, что снижение процентных ставок ФРС может начаться в скором времени и быть достаточно резким. Трейдеры рынка деривативов видят значительную вероятность того, что базовая ставка упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае, пишет MarketWatch.

При этом многие эксперты прогнозируют первое снижение ставок в середине следующего года не только в США, но и в Великобритании, и в еврозоне, пишет Financial Times. Ожидается, что Европейский центральный банк и Банк Англии как минимум трижды уменьшат процентные ставки в 2024 году.

Нефть эталонных марок снижается в цене днем во вторник после резкого роста по итогам предыдущих двух сессий.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,45% - до $81,94 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,51% - до $77,43 за баррель.

За последние две сессии обе марки подорожали более чем на 6%.

Все внимание нефтяного рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Между тем активность на рынке нефти во второй половине этой недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.

Рубль сохраняет потенциал укрепления по отношению к доллару США на торгах во вторник, считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы по-прежнему видим потенциал дальнейшего укрепления рубля, рассчитываем, что приближение налогового периода и комфортный внешний фон будут способствовать тяготению доллара на текущей неделе к зоне 83-85 руб./$1. В течение понедельника ждем попыток американской валюты "откатиться" под 50-дневную среднюю, расположенную у 87 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии.

Драйверы укрепления рубля пока остаются прежними - обязательная продажа валютной выручки рядом экспортеров и снижение потребности ритейлеров в импортных товарах, техническая картина также благоприятна, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"После пятничной небольшой коррекции укрепление рубля с началом новой недели возобновилось, причем высокими темпами. Обороты торгов резко возросли. Это говорит о том, что предложение валюты в канун уплаты налогов закономерно возрастает, а спрос на нее со стороны импорта отстает от предложения. Драйверы укрепление рубля остаются прежними - обязательная продажа валютной выручки рядом экспортеров и снижение потребности ритейлеров в импортных товарах из-за высоких процентных ставок и падения покупательной активности населения, - пишет эксперт в материале. - Техническая картина по рублю также благоприятная, теперь целью роста курса рубля выступает уровень 85 руб./$1, а в случае его пробоя - диапазон 80-81,5 руб./$1".

"В декабре давление на рубль может усилиться. В последнем месяце года бюджет традиционно завершает расчеты со своими подрядчиками, что увеличивает объем денег в экономике. Многие будут приобретать валюту для проведения новогодних каникул и как хеджирующий рублевые активы инструмент", - отмечает Антонов.

Возможно укрепление рубля до уровней 84,5-85 руб./$1 и 94-95 руб./EUR1 в ближайшие дни, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Доллар США с начала ноября подешевел по отношению к рублю уже на 5%. Евро в ноябре выглядел более устойчивым, чем доллар, но, тем не менее, потерял по отношению к рублю с начала месяца 1,3% стоимости. Резкое падение мировых валют в начале текущей недели могло быть вызвано инициативой ряда депутатов Госдумы ввести штрафы для экспортеров, отказавшихся продавать валютную выручку или продающих ее с нарушением введенных правил обязательной продажи, - указывает эксперт в обзоре. - Валютный рынок, по-видимому, ожидает, что, если инициатива депутатов приобретет силу закона, то предложение валюты сильно увеличится, что будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. Кроме того, правительство РФ порадовало рынок рядом оптимистичных данных и прогнозов. Так, бюджетный дефицит в январе-октябре 2023 года российский Минфин оценил всего в 0,7% от ВВП, а рост экономики РФ ожидается по итогам всего 2023 года уже на уровне 3%, и эти данные повысили спрос на рубль. Мы ожидаем, что доллар может в ближайшие дни подешеветь до 84,5-85 руб./$1, евро - до 94-95 руб./EUR1".

Банк России во вторник, 21 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 750 млрд рублей (при лимите 750 млрд рублей и спросе 1 трлн 620,4 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 ноября, банки разместили 1,5 трлн рублей (при лимите 1,5 трлн рублей и спросе 2 трлн 081,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,72% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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