Наиболее вероятна стабилизация рубля до конца 2023г в диапазоне 85-95 руб./$1 - "Финам"

Наиболее вероятна стабилизация курса пары доллар/рубль до конца текущего года в диапазоне 85-95 руб./$1, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Улучшение структуры валютных расчетов по внешнеторговым операциям вместе с обязательной продажей валютной выручки и стабилизацией оттока капитала способствует сейчас укреплению курса рубля. Видимо, до конца месяца рубль сохранит силу, поскольку поддержкой выступает очередной налоговый период. Однако под конец года импортеры традиционно наращивают закупки импорта для рождественских подарков россиян. Поэтому можно предположить, что с текущих уровней дальнейшее усиление курса рубля мы можем не увидеть. Основную фазу российская валюта уже совершила. Поэтому стабилизация курса пары USD/RUB до конца года в районе 85-95 руб./$1 - это наиболее вероятный сценарий. Этот период стабильности российской валюты скорее всего, продолжится вплоть до президентских выборов в РФ в марте 2024 года", - пишет эксперт в обзоре.

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