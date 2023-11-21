Котировки акций ГК "Сегежа" могут обновить исторические минимумы - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки акций ГК "Сегежа" могут обновить исторические минимумы, откупать бумаги в текущий момент не рекомендуется, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Несмотря на то что котировки акций эмитента пришли к нашим целевым ориентирам (4,25 рубля за штуку) и находятся на исторических минимумах, мы не рекомендуем откупать бумаги. Компания на прошлой неделе ожидаемо опубликовала слабые финансовые результаты за 3К23 по МСФО. Более 90% своей продукции "Сегежа" уже поставляет в дружественные страны, тем не менее, учитывая SDN-лист США, некоторые компании могут отказаться от сотрудничества. Соответственно, у компании упадут продажи и вырастут расходы на логистику. Таким образом, в условиях высоких ставок и будущих проблем из-за санкций обслуживание долга проблематично. Цены на производимую продукцию остаются на низких уровнях, рубль продолжает укрепляться, - пишут эксперты в обзоре. - Все вышеперечисленное будет оказывать давление на финансовые показатели компании. В связи с этим есть риск, что эмитент проведет в 2024 году допэмиссию акций, чтобы поправить финансовое положение. На фоне этого выплата дивидендов в ближайшие один-два года маловероятна, поэтому акции "Группы Сегежа" могут обновить исторические минимумы".

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