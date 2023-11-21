Доходности ОФЗ-ПД могут снизиться еще на 10-15 б.п. на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Возможно снижение доходностей рублевых гособлигаций с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) еще на 10-15 базисных пунктов (б.п.) на текущей неделе в случае продолжения укрепления рубля, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Усилению позиций национальной валюты способствуют приближение налогового периода, пик выплат по которому придется на 28 ноября, и вынужденная продажа валютной выручки экспортерами из закрытого списка. Традиционно наблюдаемая сильная корреляция между парой доллар/рубль и кривой доходности ОФЗ может привести к снижению доходностей выпусков с постоянным купоном в пределах 10-15 б.п. на текущей неделе в случае продолжения укрепления рубля, - отмечают эксперты в комментарии. - Данные итогов аукционов ОФЗ, которые будут опубликованы в среду, могут показать увеличение спроса на длинные ОФЗ-ПД, в то же время выходящая статистика по инфляции заставляет инвесторов сохранять осторожность - в соответствии с недельными данными инфляция может превысить прогнозный уровень ЦБ в 7,0-7,5% к концу года, что может потребовать дополнительного повышения ставки на заседании 15 декабря".

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