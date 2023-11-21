Возможно укрепление рубля до 84,5-85 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Возможно укрепление рубля до уровней 84,5-85 руб./$1 и 94-95 руб./EUR1 в ближайшие дни, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Доллар США с начала ноября подешевел по отношению к рублю уже на 5%. Евро в ноябре выглядел более устойчивым, чем доллар, но, тем не менее, потерял по отношению к рублю с начала месяца 1,3% стоимости. Резкое падение мировых валют в начале текущей недели могло быть вызвано инициативой ряда депутатов Госдумы ввести штрафы для экспортеров, отказавшихся продавать валютную выручку или продающих ее с нарушением введенных правил обязательной продажи, - указывает эксперт в обзоре. - Валютный рынок, по-видимому, ожидает, что, если инициатива депутатов приобретет силу закона, то предложение валюты сильно увеличится, что будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. Кроме того, правительство РФ порадовало рынок рядом оптимистичных данных и прогнозов. Так, бюджетный дефицит в январе-октябре 2023 года российский Минфин оценил всего в 0,7% от ВВП, а рост экономики РФ ожидается по итогам всего 2023 года уже на уровне 3%, и эти данные повысили спрос на рубль. Мы ожидаем, что доллар может в ближайшие дни подешеветь до 84,5-85 руб./$1, евро - до 94-95 руб./EUR1".

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