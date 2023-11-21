Рынок акций РФ утром консолидируется вокруг 3200п по индексу Мосбиржи, растет Ozon

Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних рынков капитала (нефть Brent опустилась ниже $82 за баррель); индекс Мосбиржи топчется вокруг рубежа 3200 пунктов, при этом продолжается рост расписок Ozon на ожиданиях редомициляции компании.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3203,3 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1150,39 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар упал до 87,72 рубля (-0,68 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+2,7%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется - индикатор зажат в широкой боковой формации. Если котировки нефти продолжат восстанавливаться, то нефтяной сектор может стать драйвером роста индекса к верхней границе 3300 пунктов при текущем рубле. Однако сильных катализаторов для преодоления верхней границы диапазона пока нет. Во вторник на Мосбирже начнутся торги акциями новой компании - "Евротранс", а в среду ожидается старт торгов акциями группы компаний "Южуралзолото".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рубль продолжает укрепляться высокими темпами на возросших оборотах торгов. Это говорит о том, что предложение валюты в канун уплаты налогов закономерно возрастает, а спрос на нее со стороны импорта отстает от предложения. Драйверы укрепления рубля остаются прежними: обязательная продажа валютной выручки рядом экспортеров и снижение потребности ритейлеров в импортных товарах из-за высоких процентных ставок и падения покупательной активности населения. Теперь целью роста курса выступает уровень 85 руб./$1, а в случае его пробоя - диапазон 80-81,5 руб./$1, считает эксперт.

Укрепление рубля оказывает давление на рынок акций РФ, в частности, на бумаги экспортеров, в том числе нефтяных компаний, несмотря на подросшую в последние дни нефть. Тем не менее, нефть начала корректироваться вниз из-за сокращения уверенности в том, что в воскресенье ОПЕК+ примет серьезные меры для поддержки нефтяных котировок.

В целом среднесрочная картина по индексу МосБиржи не меняется - он остается в широком боковике 3000-3300 пунктов, также констатирует Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, сценарий того, что индекс МосБиржи по итогам дня окажется ниже круглой отметки 3200 пунктов, вполне вероятен на фоне укрепления рубля и низкого спроса на акции со стороны инвесторов. "Отдаем сегодня предпочтение бумагам TCS Group, а также акциям золотодобытчиков. Рынок на данный момент игнорирует рост мировых цен золота, которые приблизились к $2000 за унцию", - отмечает аналитик.

Во вторник пройдет собрание акционеров TCS Group, по результатам которого совет директоров может получить право проводить обратный выкуп, а 22 ноября будет опубликована финансовая отчетность за III квартал, напомнил Головинов.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, слабость нефти и сильный рубль вновь испытают российский рынок акций на устойчивость.

Внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным. С одной стороны, китайский рынок подогревают надежды на стимулы, что позитивно для российских акций. С другой - прогнозы по прочим экономикам пока не отличаются оптимизмом на фоне постоянных заявлений представителей центральных банков, что высокие ставки - это надолго. Нефть не смогла продолжить рост, так как ожидания ужесточения политики ОПЕК+ входят в конфликт с прогнозами реального спроса. На этом фоне российскому рынку будет сложно показать рост, считает Кочетков.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали новости компаний в преддверии выхода протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв опубликует протокол заседания во вторник в 22:00 МСК. По его итогам американский ЦБ сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на максимальном за 22 года уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Трейдеры рынка деривативов видят значительную вероятность того, что базовая ставка упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае.

"Рынки понимают, что замедление инфляции дает ФРС свободу на снижение ставки", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody''s.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite завершил день без изменений, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,3%, DAX подрос на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Позитивом для китайского рынка стало сообщение финансового журнала Caixin о том, что регулирующие органы страны составили список застройщиков, которые смогут привлечь дешевое финансирование. Шаги по облегчению кредитования предпринимаются для ослабления продолжающегося кризиса в сфере недвижимости КНР.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после скачка более чем на 6% в предыдущие две сессии в ожидании новостей от ОПЕК+ по поводу возможной дальнейшей пролонгации сокращенных квот на добычу сырья.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $81,93 за баррель (-0,5% и +2,1% в понедельник), январская цена WTI - $77,44 за баррель (-0,5% и +2,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5% и -3,3% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,5%).

Выросли бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,8%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+6,9%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+5,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 7,69 млрд рублей (из них 1,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,13 млрд рублей на расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) и 641,37 млн рублей на расписки OZON).