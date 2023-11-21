Драйверы укрепления рубля пока сохраняются - "Алор Брокер"

Драйверы укрепления рубля пока остаются прежние - обязательная продажа валютной выручки рядом экспортеров и снижение потребности ритейлеров в импортных товарах, техническая картина также благоприятна, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"После пятничной небольшой коррекции укрепление рубля с началом новой недели возобновилось, причем высокими темпами. Обороты торгов резко возросли. Это говорит о том, что предложение валюты в канун уплаты налогов закономерно возрастает, а спрос на нее со стороны импорта отстает от предложения. Драйверы укрепление рубля остаются прежними - обязательная продажа валютной выручки рядом экспортеров и снижение потребности ритейлеров в импортных товарах из-за высоких процентных ставок и падения покупательной активности населения, - пишет эксперт в материале. - Техническая картина по рублю также благоприятная, теперь целью роста курса рубля выступает уровень 85 руб./$1, а в случае его пробоя - диапазон 80-81,5 руб./$1".

"В декабре давление на рубль может усилиться. В последнем месяце года бюджет традиционно завершает расчеты со своими подрядчиками, что увеличивает объем денег в экономике. Многие будут приобретать валюту для проведения новогодних каникул и как хеджирующий рублевые активы инструмент", - отмечает Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.