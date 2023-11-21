"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота" с целевой ценой 150 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 18% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совкомфлот" представил финансовые результаты за 3К23. Скорректированная прибыль, по данным компании, составила 9 руб./акц. или 21 млрд руб. за квартал - чуть ниже нашего прогноза (23,9 млрд руб.). "Совкомфлот" впервые предложил выплату промежуточных дивидендов в размере RUB 6,32/акц. с доходностью 5%", - напоминает аналитик Дмитрий Булгаков.

Эксперт в целом позитивно оценивает отчет компании: "Совкомфлот", на его взгляд, по-прежнему наблюдает высокие ставки фрахта, которые, согласно пресс-релизу компании, несколько выросли по сравнению с летним сезоном. Булгаков считает, что последний раунд санкций, скорее всего, также позитивно влияет на ставки.

"Совкомфлот" активно контрактует будущую выручку, при этом ставки не раскрывает, - указывает аналитик. - На 2024 год компания уже законтрактовала $1,1 млрд выручки. Мы считаем, что с учетом санкций есть вероятность, что в 2024 году ставки не упадут, как мы прогнозируем (-25% г/г). В этом случае есть риски положительной переоценки прибыли следующего года. На 2023 год мы прогнозируем более 80 млрд руб. прибыли".

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