.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Группы Астра
.
21 ноября 2023 года 10:47
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Группы Астра
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Группы Астра" с целевой ценой 420 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения около 18% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Группа Астра" опубликовала слабые результаты за 3К23. Скорректированная прибыль в 3К23 рухнула в три раза, EBITDA - в четыре. Выручка "Астры" в 3К23 увеличилась на 16%, при этом операционные расходы выросли в два раза. Настораживает падение продаж операционной системы Астра Линекс на 23% г/г, поскольку это должен быть основной продукт. Вместе с тем продажи прочих продуктов экосистемы показали существенный рост, хотя и с очень низкой базы. Для выхода компании на наш прогноз выручки на год (10 млрд руб.), в 4К23 "Группе Астра" нужно будет получить выручку в размере 5,3 млрд руб. Также на 4К23, по всей видимости, придется львиная часть прибыли за год. Слабые результаты за 3К23 подкрепляют нашу рекомендацию "продавать", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГРУППА/АСТРА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
21 ноября 2023 года 19:45
Рынок акций РФ подрос к 3220п по индексу Мосбиржи во главе с Ozon, Polymetal и Татнефтью, упал "Евротранс"
Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ к закрытию основных торгов во вторник подрос по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent закрепилась выше $82 за баррель) и укрепления рубля. читать дальше
.21 ноября 2023 года 19:40
Рубль во вторник заметно укрепился к основным валютам, обновил максимумы с конца июня к доллару и евро
Москва. 21 ноября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число. читать дальше
.21 ноября 2023 года 19:03
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг ЦИАН с целевой ценой 1057 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "ЦИАН отчитался по МСФО об итогах третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Результаты вновь оказались сильными, несмотря на... читать дальше
.21 ноября 2023 года 18:37
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "21 ноября, российский фондовый рынок, начав торги слабой смешанной динамикой, завершил их небольшим ростом, - пишет эксперт. - Индекс... читать дальше
.21 ноября 2023 года 18:15
Котировки Brent могут закрепиться в диапазоне $85-90 за баррель и даже выше в случае дальнейшего углубления структурного дефицита на нефтяном рынке в конце года, полагают аналитики Альфа-банка. "Мы видим значительные риски роста цен на нефтяном рынке по мере роста спекуляций о том, что ОПЕК+ может... читать дальше
.21 ноября 2023 года 17:56
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Baidu Inc. со $185 до $210 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Романа Лукьянчикова. "Baidu представила сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка. Выручка компании выросла на 6%... читать дальше
.21 ноября 2023 года 17:29
"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 165 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале эксперта Натальи Пырьевой. "Совкомфлот" выступает бенефициаром сразу нескольких трендов 2023 года, а акции компании демонстрируют впечатляющую... читать дальше
.21 ноября 2023 года 17:04
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг ЦИАН на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитиков Константина Белова и Ирины Фомкиной. "Согласно представленным сегодня финансовым результатам ЦИАН за 3К23, выручка выросла на 44% г/г и на 22% к/к, превысив прогноз рынка на 2%, но... читать дальше
.21 ноября 2023 года 16:42
Индекс Мосбиржи может усилить коррекцию до 3100-3150п при дальнейшем укреплении рубля - "Открытие Инвестиции"
Индекс Мосбиржи может усилить коррекцию до 3100-3150 пунктов при дальнейшем укреплении рубля, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Рубль продолжает своё укрепление, - констатирует эксперт. - На рынке начинает... читать дальше
.21 ноября 2023 года 16:19
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter с целевой ценой 4305 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста более 20% с текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. Акции компании по-прежнему торгуются дешевле исторических... читать дальше
.21 ноября 2023 года 15:55
Фактор налогового периода в настоящее время остается ключевым в динамике курса рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "На фоне недавнего ужесточения валютного регулирования экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту. Это заметно сместило рыночный баланс... читать дальше
.21 ноября 2023 года 15:45
Рубль во вторник продолжает уверенно расти к основным валютам, обновил максимумы с конца июня к доллару и евро
Москва. 21 ноября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем во вторник, рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число. читать дальше
.21 ноября 2023 года 15:22
Укрепление рубля и дефицит ликвидности могут снизить необходимость подъема ставки ЦБР в декабре - "Велес Капитал"
Укрепление рубля и дефицит ликвидности снижают необходимость в дальнейшем повышении ключевой ставки Банка России, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Отметим, что в конце месяца Федеральное казначейство, вероятно, увеличит объемы краткосрочного... читать дальше
.21 ноября 2023 года 14:55
Наиболее вероятна стабилизация курса пары доллар/рубль до конца текущего года в диапазоне 85-95 руб./$1, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Улучшение структуры валютных расчетов по внешнеторговым операциям вместе с обязательной продажей валютной выручки и стабилизацией оттока... читать дальше
.21 ноября 2023 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 660 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,79%, стоп-приказ: 561 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. " 29 ноября эмитент планирует... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.