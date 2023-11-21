"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Группы Астра" с целевой ценой 420 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения около 18% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Группа Астра" опубликовала слабые результаты за 3К23. Скорректированная прибыль в 3К23 рухнула в три раза, EBITDA - в четыре. Выручка "Астры" в 3К23 увеличилась на 16%, при этом операционные расходы выросли в два раза. Настораживает падение продаж операционной системы Астра Линекс на 23% г/г, поскольку это должен быть основной продукт. Вместе с тем продажи прочих продуктов экосистемы показали существенный рост, хотя и с очень низкой базы. Для выхода компании на наш прогноз выручки на год (10 млрд руб.), в 4К23 "Группе Астра" нужно будет получить выручку в размере 5,3 млрд руб. Также на 4К23, по всей видимости, придется львиная часть прибыли за год. Слабые результаты за 3К23 подкрепляют нашу рекомендацию "продавать", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.

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