Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в США, протокол ФРС:

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за октябрь;

- Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго за октябрь;

- Протокол последнего заседания ФРС США;

- Недельные данные Американского института нефти по запасам углеводородов.

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