Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит консолидацию на текущих уровнях в течение торговой сессии вторника, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"При этом сценарий того, что индекс по итогам дня окажется ниже круглой отметки 3200 пунктов вполне вероятен на фоне укрепления рубля и низкого спроса на акции со стороны инвесторов. Отдаем предпочтение бумагам TCS Group, а также акциям золотодобытчиков во вторник. Рынок на данный момент игнорирует рост мировых цен золота, которые приблизились к $2000 за тройскую унцию", - отмечает эксперт в комментарии.

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