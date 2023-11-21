Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе продолжающегося укрепления рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали новости компаний в преддверии выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв опубликует протокол заседания, состоявшегося 31 октября - 1 ноября, в 22:00 мск вторника. По его итогам американский ЦБ сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на максимальном за 22 года уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Трейдеры рынка деривативов видят значительную вероятность того, что базовая ставка упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае. "Рынки понимают, что замедление инфляции дает ФРС свободу на снижение ставки", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody''s.

Как стало известно на прошлой неделе, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на минимальные за два года 4% после подъема на 4,1% в сентябре, по данным министерства труда страны.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций. Позитивом для китайского рынка стало сообщение финансового журнала Caixin о том, что регулирующие органы страны составили список застройщиков, которые смогут привлечь дешевое финансирование. Шаги по облегчению кредитования предпринимаются для ослабления продолжающегося кризиса в сфере недвижимости КНР. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,5%. Его подъем длится уже третью сессию подряд, в результате чего он достиг максимума за последний месяц. Гонконгский индикатор Hang Seng вырос с открытия рынка на 0,9%, в том числе за счет подъема технологического сектора.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК прибавил 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%. И лишь японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после роста более чем на 6% по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры ждут новостей от ОПЕК+. Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $81,76 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие прошлой сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 2,1% - до $82,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,68% и составила $77,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии она выросла на 2,4% - до $77,83 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 ноября выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,695 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,701 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,13% и составил 105,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 ноября) потерял 0,06%, опустившись до 863,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (-1,76%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,74%) и "РЖД-001P-02R" (-0,52%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-01R" (+0,39%), "Почта России-001Р-10" (+0,38%) и "РЖД-001P-16R" (+0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-13R со сроком обращения 2,25 года объемом 15 млрд рублей на уровне 12,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,48% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 24 ноября.

ВЭБ планирует 22 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение "зеленых" облигаций серии ПБО-002Р-39 со сроком обращения 6,5 лет объемом не более 40 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир ставки - премия не более 160 базисных пунктов к среднему значению RUONIA. Техразмещение запланировано на 30 ноября.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 23 ноября с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних "зеленых" облигаций серии 005P-01P объемом не более 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Выпуск будет размещен в рамках программы банка серии 005Р объемом 250 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в начале ноября.

ООО "ДиректЛизинг" 23 ноября начнет размещение 5-летних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет переменной и рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала в дату выплаты 60-го купона.

ООО "ЭкономЛизинг" планирует 23 ноября начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов - 20% годовых, 3-4-го купонов -17% годовых, 5-12-го купонов - 16% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению в размере 18,11% годовых, купоны квартальные.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" определило ставку 41-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 7,69% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

Совкомбанк установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-05 в размере 13,5% годовых. Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску 5 декабря предстоит исполнение оферты. С учетом досрочных погашений после наступления ковенанты объем выпуска в обращении составляет 9,98 млрд рублей.