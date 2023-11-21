"Финам" рекомендует покупать акции Vertex Pharmaceuticals с прогнозной ценой $414,2

"Финам" рекомендует покупать акции Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $414,2 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции американской биотехнологической компании за период с начала текущего года обогатили инвесторов на 23%. С учетом впечатляющих перспектив экспериментальных препаратов компании для лечения таких заболеваний, как серповидноклеточная анемия, бета-талассемия и диабет первого типа, компания имеет внушительный потенциал наращивания выручки и прибыли в долгосрочной перспективе. Недавние новости о результатах клинических испытаний клеточной терапии диабета первого типа, считающегося неизлечимым, более чем обнадеживают. Компания способна вывести на рынок не один блокбастер в ближайшие годы", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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