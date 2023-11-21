Вероятно продолжение консолидации индекса Мосбиржи в ближайшие дни - БКС Экспресс

Вероятно продолжение консолидации индекса Мосбиржи в устоявшемся боковом диапазоне в ближайшие торговые сессии, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций начал неделю с нейтральной динамики, индекс Мосбиржи показал околонулевой результат и остался в районе 3200 пунктов. Торговая активность и обороты были чуть ниже средних уровней. Общая амплитуда колебаний индекса в течение сессии уложилась всего в 0,7%, - указывает аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи общая картина пока не дает новых торговых сигналов. Котировки остаются в очевидном для всех боковом коридоре, который тянется четыре месяца. Сценарий продолжения консолидации сейчас выглядит наиболее вероятным. Верхняя граница и зона сопротивления расположены на 3280-3300 пунктах. Явных поводов для преодоления этих уровней в ближайшие пару сессий нет, но следить за ними крайне важно. Дело в том, что чем дольше рынок находится в боковике, тем обычно более сильным может оказаться пробойный импульс. Что касается важных поддержек, то они находятся лишь в области 2985-3020 пунктов, и пока преждевременно говорить о более глубоком падении".

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