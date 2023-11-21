Nasdaq прибавил 1,1%

Уолл-стрит уверенно выросла по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР повышаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали новости компаний в преддверии выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв опубликует протокол заседания, состоявшегося 31 октября - 1 ноября, в 22:00 мск вторника. По его итогам американский ЦБ сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на максимальном за 22 года уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Трейдеры рынка деривативов видят значительную вероятность того, что базовая ставка упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае.

"Рынки понимают, что замедление инфляции дает ФРС свободу на снижение ставки", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody''s.

Как стало известно на прошлой неделе, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на минимальные за два года 4% после подъема на 4,1% в сентябре, по данным министерства труда страны.

Глава Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин в интервью Fox Business в понедельник отметил устойчивость инфляции и сказал, что решения Федрезерва будут зависеть от ее динамики.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 2,1% по итогам торгов в понедельник после новостей о том, что Сэм Альтман, внезапно уволенный с поста главы компании OpenAI, возглавит новое подразделение по разработке искусственного интеллекта в софтверном гиганте.

Бумаги Uber Technologies (SPB: UBER) прибавили в цене 0,6%. Агрегатор такси сообщил о планах разместить пятилетние конвертируемые облигации на $1,2 млрд. Часть поступлений от размещения будет направлена на покрытие расходов, связанных с колл-опционами, которые должны снизить уровень разводнения акционерного капитала при конвертации облигаций. Остальные средства компания потратит на погашение или выкуп существующих обязательств, в том числе облигаций на $1 млрд с погашением в 2025 году.

Капитализация Coca-Cola Co. (SPB: KO) увеличилась на 0,2%. В понедельник стало известно, что британская компания Coca-Cola Europacific Partners и филиппинский конгломерат Aboitiz Equity Ventures купят у нее бизнес на Филиппинах - Coca-Cola Beverages Philippines - за $1,8 млрд.

McDonald''s Corp. (SPB: MCD) сообщила о выкупе 28% McDonald''s China - оператора ее ресторанов в материковом Китае, Гонконге и Макао - у инвесткомпании Carlyle за неназванную сумму. Благодаря сделке, закрытие которой ожидается в первом квартале 2024 года, доля McDonald''s в китайском бизнесе вырастет до 48%, оставшиеся 52% будут по-прежнему принадлежать консорциуму китайской инвестиционной госкорпорации Citic. На этом фоне акции фастфуд-гиганта прибавили в стоимости 1,2%.

Между тем цена акций Citigroup Inc. (SPB: C) понизилась на 0,2% после новостей о том, что банк уведомил персонал о новых изменениях в рамках реорганизации бизнеса и подробнее расскажет о них рынку в январе. Телеканал CNBC в начале ноября со ссылкой на источники сообщал, что руководители Citi обсуждают с консультантами возможность сокращения не менее 10% сотрудников на нескольких крупных направлениях. Кроме того, кредитная организация закрыла сделку по продаже своего розничного сегмента в Индонезии местному банку UOB Indonesia в рамках соглашения на $3,65 млрд, предполагавшего также продажу активов в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, которая состоялась ранее.

Рыночная стоимость Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) сократилась на 0,4% после сообщения The Wall Street Journal о том, что работники двух отделений банка намерены провести голосование по вопросу создания профсоюза - первого для крупных игроков отрасли за десятки лет.

Другой банк, Morgan Stanley (SPB: MS), назначил главного операционного директора подразделения по управлению крупными частными капиталами (wealth management) Джеда Финна главой этого сегмента. Предыдущий руководитель wealth management Энди Саперстейн будет отвечать за весь бизнес по управлению активами и инвестициями. Бумаги кредитной организации подешевели на 0,7%.

Котировки акций Target Corp. (SPB: TGT), владеющей одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, снизились на 0,2%, несмотря на повышение их прогнозной стоимости целым рядом банков и инвесткомпаний.

Капитализация энергетической NRG Energy (SPB: NRG) уменьшилась на 1,6% на новостях об уходе главного исполнительного директора Маурисио Гутьерреса после 19 лет работы в компании, в том числе восьми в роли ее руководителя. Исполняющим обязанности CEO назначен председатель совета директоров Лоренс Кобен. Смены главы добивался крупный акционер NRG - инвестиционная Elliott Investment Management.

Бумаги фармацевтической Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) подешевели на 3,8% после новостей о том, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) США откладывает одобрение более раннего применения разрабатываемого компанией совместно с 2seventy bio противоракового препарата Abecma.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и достиг максимальных с 14 августа 35151,04 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,74% - до 4547,38 пункта, максимума с 1 августа.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,13% и составил 14284,53 пункта. Это максимальный уровень его закрытия с 31 июля.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций.

Позитивом для китайского рынка стало сообщение финансового журнала Caixin о том, что регулирующие органы страны составили список застройщиков, которые смогут привлечь дешевое финансирование. Шаги по облегчению кредитования предпринимаются для ослабления продолжающегося кризиса в сфере недвижимости КНР.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,5%. Его подъем длится уже третью сессию подряд, в результате чего он достиг максимума за последний месяц, отмечает Trading Economics.

Гонконгский индикатор Hang Seng вырос с открытия рынка на 0,9%, в том числе за счет подъема технологического сектора.

В число лидеров повышения на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Longfor Group и Hang Lung Properties, подорожавшие на 5,8% и 3,9%.

Помимо этого, существенно увеличились котировки акций интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Meituan (SPB: 3690) - соответственно на 4,4% и 3,7%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 3,8% и 3,5% соответственно.

Между тем цена бумаг Xiaomi (SPB: 1810) падает на 3,6%, несмотря на в целом позитивную квартальную отчетность. Производитель потребительской электроники в июле-сентябре получил чистую прибыль против убытка за тот же период прошлого года, при этом выручка выросла впервые за шесть кварталов. В то же время доходы в сегменте смартфонов снизились на 2% (до 41,6 млрд юаней), несмотря на повышение поставок на 4% (до 41,8 млн штук).

Японский индекс Nikkei 225 находится практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Существенный прирост котировок показывают акции производителя электроники Sharp Corp. (+9,2%), интернет-компании Rakuten Group (+3,6%), медиа-компании CyberAgent Inc. (+3,4%), а также технологических Advantest (+2,9%) и Renesas Electronics (+2,5%).

Также увеличивается цена бумаг косметической фирмы Shiseido - на 0,5%, производителя игровых консолей Nintendo - на 0,7%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 1%.

При этом стоимость бумаг фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) снижается на 0,3%, Sony - на 0,1%, Mazda Motor - на 4,3%, Suzuki Motor - на 2,7%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,9%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,7%, сталелитейной Posco - на 0,3%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

Наиболее значительное повышение показали котировки акций биофармацевтических компаний Mesoblast (+11%) и Imugene Ltd. (+6,7%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 1,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после роста более чем на 6% по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры ждут новостей от ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 МСК составляют $82,03 за баррель, что на $0,29 (на 0,35%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,71 (на 2,1%) - до $82,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,27 (на 0,35%) и составляет $77,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии она выросла на $1,79 (на 2,4%) - до $77,83 за баррель.

"На данный момент нет никаких сомнений в том, что ОПЕК продлит сокращение добычи, но также растут предположения, что они сделают еще одно существенное сокращение добычи, чтобы послать миру сигнал, - полагает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. - Не только потому, что некоторые члены недовольны войной в Газе, но и потому, что они считают, что спекулянты взяли под свой контроль этот рынок".