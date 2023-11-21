.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Nasdaq прибавил 1,1%
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
Медиарейтинг банков за октябрь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2023 года. В октябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Минфин повысил план по расходам в текущем году
Минфин повысил оценку по расходам федерального бюджета в 2023 г. на 800 млрд руб. Ранее Минфин прогнозировал расходы в 31,7 трлн руб. По словам близкого к правительству источника, на данный момент актуальная сводная бюджетная роспись составляет...
 
Вклады от 1,6 млн руб. подпадут под налог на проценты с депозитов
Ужесточение денежно-кредитной политики снизило число плательщиков налога на доходы физлиц (НДФЛ) от депозитов. Изначально заявлялось, что под сбор подпадут вклады от 1 млн рублей. Однако в законе формула подсчета такая: нужно умножить 1 млн рублей...
 
21 ноября 2023 года 08:57

Nasdaq прибавил 1,1%

Уолл-стрит уверенно выросла по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР повышаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, участники рынка оценивали новости компаний в преддверии выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв опубликует протокол заседания, состоявшегося 31 октября - 1 ноября, в 22:00 мск вторника. По его итогам американский ЦБ сохранил ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на максимальном за 22 года уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Трейдеры рынка деривативов видят значительную вероятность того, что базовая ставка упадет на 1 процентный пункт к концу следующего года, причем первое снижение произойдет в мае.

"Рынки понимают, что замедление инфляции дает ФРС свободу на снижение ставки", - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody''s.

Как стало известно на прошлой неделе, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на минимальные за два года 4% после подъема на 4,1% в сентябре, по данным министерства труда страны.

Глава Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин в интервью Fox Business в понедельник отметил устойчивость инфляции и сказал, что решения Федрезерва будут зависеть от ее динамики.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 2,1% по итогам торгов в понедельник после новостей о том, что Сэм Альтман, внезапно уволенный с поста главы компании OpenAI, возглавит новое подразделение по разработке искусственного интеллекта в софтверном гиганте.

Бумаги Uber Technologies (SPB: UBER) прибавили в цене 0,6%. Агрегатор такси сообщил о планах разместить пятилетние конвертируемые облигации на $1,2 млрд. Часть поступлений от размещения будет направлена на покрытие расходов, связанных с колл-опционами, которые должны снизить уровень разводнения акционерного капитала при конвертации облигаций. Остальные средства компания потратит на погашение или выкуп существующих обязательств, в том числе облигаций на $1 млрд с погашением в 2025 году.

Капитализация Coca-Cola Co. (SPB: KO) увеличилась на 0,2%. В понедельник стало известно, что британская компания Coca-Cola Europacific Partners и филиппинский конгломерат Aboitiz Equity Ventures купят у нее бизнес на Филиппинах - Coca-Cola Beverages Philippines - за $1,8 млрд.

McDonald''s Corp. (SPB: MCD) сообщила о выкупе 28% McDonald''s China - оператора ее ресторанов в материковом Китае, Гонконге и Макао - у инвесткомпании Carlyle за неназванную сумму. Благодаря сделке, закрытие которой ожидается в первом квартале 2024 года, доля McDonald''s в китайском бизнесе вырастет до 48%, оставшиеся 52% будут по-прежнему принадлежать консорциуму китайской инвестиционной госкорпорации Citic. На этом фоне акции фастфуд-гиганта прибавили в стоимости 1,2%.

Между тем цена акций Citigroup Inc. (SPB: C) понизилась на 0,2% после новостей о том, что банк уведомил персонал о новых изменениях в рамках реорганизации бизнеса и подробнее расскажет о них рынку в январе. Телеканал CNBC в начале ноября со ссылкой на источники сообщал, что руководители Citi обсуждают с консультантами возможность сокращения не менее 10% сотрудников на нескольких крупных направлениях. Кроме того, кредитная организация закрыла сделку по продаже своего розничного сегмента в Индонезии местному банку UOB Indonesia в рамках соглашения на $3,65 млрд, предполагавшего также продажу активов в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, которая состоялась ранее.

Рыночная стоимость Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) сократилась на 0,4% после сообщения The Wall Street Journal о том, что работники двух отделений банка намерены провести голосование по вопросу создания профсоюза - первого для крупных игроков отрасли за десятки лет.

Другой банк, Morgan Stanley (SPB: MS), назначил главного операционного директора подразделения по управлению крупными частными капиталами (wealth management) Джеда Финна главой этого сегмента. Предыдущий руководитель wealth management Энди Саперстейн будет отвечать за весь бизнес по управлению активами и инвестициями. Бумаги кредитной организации подешевели на 0,7%.

Котировки акций Target Corp. (SPB: TGT), владеющей одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, снизились на 0,2%, несмотря на повышение их прогнозной стоимости целым рядом банков и инвесткомпаний.

Капитализация энергетической NRG Energy (SPB: NRG) уменьшилась на 1,6% на новостях об уходе главного исполнительного директора Маурисио Гутьерреса после 19 лет работы в компании, в том числе восьми в роли ее руководителя. Исполняющим обязанности CEO назначен председатель совета директоров Лоренс Кобен. Смены главы добивался крупный акционер NRG - инвестиционная Elliott Investment Management.

Бумаги фармацевтической Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) подешевели на 3,8% после новостей о том, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) США откладывает одобрение более раннего применения разрабатываемого компанией совместно с 2seventy bio противоракового препарата Abecma.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и достиг максимальных с 14 августа 35151,04 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,74% - до 4547,38 пункта, максимума с 1 августа.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,13% и составил 14284,53 пункта. Это максимальный уровень его закрытия с 31 июля.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций.

Позитивом для китайского рынка стало сообщение финансового журнала Caixin о том, что регулирующие органы страны составили список застройщиков, которые смогут привлечь дешевое финансирование. Шаги по облегчению кредитования предпринимаются для ослабления продолжающегося кризиса в сфере недвижимости КНР.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 0,5%. Его подъем длится уже третью сессию подряд, в результате чего он достиг максимума за последний месяц, отмечает Trading Economics.

Гонконгский индикатор Hang Seng вырос с открытия рынка на 0,9%, в том числе за счет подъема технологического сектора.

В число лидеров повышения на Гонконгской фондовой бирже входят акции девелоперов Longfor Group и Hang Lung Properties, подорожавшие на 5,8% и 3,9%.

Помимо этого, существенно увеличились котировки акций интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Meituan (SPB: 3690) - соответственно на 4,4% и 3,7%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 3,8% и 3,5% соответственно.

Между тем цена бумаг Xiaomi (SPB: 1810) падает на 3,6%, несмотря на в целом позитивную квартальную отчетность. Производитель потребительской электроники в июле-сентябре получил чистую прибыль против убытка за тот же период прошлого года, при этом выручка выросла впервые за шесть кварталов. В то же время доходы в сегменте смартфонов снизились на 2% (до 41,6 млрд юаней), несмотря на повышение поставок на 4% (до 41,8 млн штук).

Японский индекс Nikkei 225 находится практически на уровне закрытия предыдущей сессии.

Существенный прирост котировок показывают акции производителя электроники Sharp Corp. (+9,2%), интернет-компании Rakuten Group (+3,6%), медиа-компании CyberAgent Inc. (+3,4%), а также технологических Advantest (+2,9%) и Renesas Electronics (+2,5%).

Также увеличивается цена бумаг косметической фирмы Shiseido - на 0,5%, производителя игровых консолей Nintendo - на 0,7%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 1%.

При этом стоимость бумаг фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) снижается на 0,3%, Sony - на 0,1%, Mazda Motor - на 4,3%, Suzuki Motor - на 2,7%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,9%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,7%, сталелитейной Posco - на 0,3%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

Наиболее значительное повышение показали котировки акций биофармацевтических компаний Mesoblast (+11%) и Imugene Ltd. (+6,7%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 1,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после роста более чем на 6% по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры ждут новостей от ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 МСК составляют $82,03 за баррель, что на $0,29 (на 0,35%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,71 (на 2,1%) - до $82,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,27 (на 0,35%) и составляет $77,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии она выросла на $1,79 (на 2,4%) - до $77,83 за баррель.

"На данный момент нет никаких сомнений в том, что ОПЕК продлит сокращение добычи, но также растут предположения, что они сделают еще одно существенное сокращение добычи, чтобы послать миру сигнал, - полагает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. - Не только потому, что некоторые члены недовольны войной в Газе, но и потому, что они считают, что спекулянты взяли под свой контроль этот рынок".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 ноября 2023 года 19:45
Рынок акций РФ подрос к 3220п по индексу Мосбиржи во главе с Ozon, Polymetal и Татнефтью, упал "Евротранс"
Москва. 21 ноября. Рынок акций РФ к закрытию основных торгов во вторник подрос по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent закрепилась выше $82 за баррель) и укрепления рубля.    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 19:40
Рубль во вторник заметно укрепился к основным валютам, обновил максимумы с конца июня к доллару и евро
Москва. 21 ноября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль вырос к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число.    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 19:03
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг ЦИАН
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг ЦИАН с целевой ценой 1057 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "ЦИАН отчитался по МСФО об итогах третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Результаты вновь оказались сильными, несмотря на...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 18:37
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи в среду составляет 3200-3300 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "21 ноября, российский фондовый рынок, начав торги слабой смешанной динамикой, завершил их небольшим ростом, - пишет эксперт. - Индекс...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 18:15
Котировки Brent могут закрепиться в диапазоне $85-90/барр. в конце года - Альфа-банк
Котировки Brent могут закрепиться в диапазоне $85-90 за баррель и даже выше в случае дальнейшего углубления структурного дефицита на нефтяном рынке в конце года, полагают аналитики Альфа-банка. "Мы видим значительные риски роста цен на нефтяном рынке по мере роста спекуляций о том, что ОПЕК+ может...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 17:56
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Baidu до $210
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Baidu Inc. со $185 до $210 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Романа Лукьянчикова. "Baidu представила сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка. Выручка компании выросла на 6%...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 17:29
"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции Совкомфлота с целью 165 руб
"Цифра Брокер" рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 165 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале эксперта Натальи Пырьевой. "Совкомфлот" выступает бенефициаром сразу нескольких трендов 2023 года, а акции компании демонстрируют впечатляющую...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 17:04
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг ЦИАН на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг ЦИАН на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитиков Константина Белова и Ирины Фомкиной. "Согласно представленным сегодня финансовым результатам ЦИАН за 3К23, выручка выросла на 44% г/г и на 22% к/к, превысив прогноз рынка на 2%, но...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 16:42
Индекс Мосбиржи может усилить коррекцию до 3100-3150п при дальнейшем укреплении рубля - "Открытие Инвестиции"
Индекс Мосбиржи может усилить коррекцию до 3100-3150 пунктов при дальнейшем укреплении рубля, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Рубль продолжает своё укрепление, - констатирует эксперт. - На рынке начинает...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 16:19
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter с целевой ценой 4305 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста более 20% с текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. Акции компании по-прежнему торгуются дешевле исторических...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 15:55
Фактор налогового периода пока остается ключевым в динамике рубля - БКС Экспресс
Фактор налогового периода в настоящее время остается ключевым в динамике курса рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "На фоне недавнего ужесточения валютного регулирования экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту. Это заметно сместило рыночный баланс...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 15:45
Рубль во вторник продолжает уверенно расти к основным валютам, обновил максимумы с конца июня к доллару и евро
Москва. 21 ноября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем во вторник, рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число.    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 15:22
Укрепление рубля и дефицит ликвидности могут снизить необходимость подъема ставки ЦБР в декабре - "Велес Капитал"
Укрепление рубля и дефицит ликвидности снижают необходимость в дальнейшем повышении ключевой ставки Банка России, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Отметим, что в конце месяца Федеральное казначейство, вероятно, увеличит объемы краткосрочного...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 14:55
Наиболее вероятна стабилизация рубля до конца 2023г в диапазоне 85-95 руб./$1 - "Финам"
Наиболее вероятна стабилизация курса пары доллар/рубль до конца текущего года в диапазоне 85-95 руб./$1, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Улучшение структуры валютных расчетов по внешнеторговым операциям вместе с обязательной продажей валютной выручки и стабилизацией оттока...    читать дальше
.
21 ноября 2023 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 660 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 660 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,79%, стоп-приказ: 561 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. " 29 ноября эмитент планирует...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.