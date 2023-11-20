Рынок акций РФ начал неделю со стагнации вблизи 3200п по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля, вырос Ozon

Москва. 20 ноября. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent поднялась в район $83 за баррель) на ожиданиях возможного сокращения добычи в ОПЕК+. Индекс Мосбиржи закрепился на рубеже 3200 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки Ozon; индекс РТС превысил 1140 пунктов, обновив годовой максимум.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3207,36 пункта (+0,03%, минимум сессии - 3194,4 пункта), индекс РТС - 1142,51 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 88,51 рубля (-1,5 рубля), минимум дня - 88,14 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (+2,7%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,8% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ пытался продолжить пятничный рост, но резкое укрепление рубля нивелировало усилия "быков". Относительно позитивный внешний фон не дает развиться движению вниз, но и сила рубля не позволяет индексу Мосбиржи расти.

Условия укрепления рубля пока не меняются: действует указ об обязательной продаже валюты экспортерами, высокая ставка ЦБ РФ на уровне 15%, подготовка к налоговым платежам и отсутствие высокого спроса на валюту со стороны уходящего иностранного бизнеса. Поэтому перспективы движения в сторону 85 руб./$1, а то и 82-83 руб./$1 становятся вполне реальными. На этих значениях можно ожидать смягчения указа об обязательной продаже, так как более сильный рубль уже негативно скажется на бюджетных поступлениях, считает аналитик.

Veon (MOEX: VEON) (-0,6%) отчиталась о росте выручки в III квартале на 6,1% (до $945 млн). Показатель EBITDA вырос на 17% в годовом выражении, до $444 млн. Выросли расписки Ozon на сообщениях о планируемой редомициляции компании. В целом, это общий тренд для организаций, чей бизнес преимущественно находится в России, как и большинство акционеров, отметил аналитик.

В Европе индексы также двигались разнонаправленно. Сомнения инвесторам добавили заявления представителей ЕЦБ, высказанные еще в пятницу. Глава германского Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что было бы крайне неразумно снижать ставку преждевременно. Он полагает, что не стоит спешить со смягчением до тех пор, пока не будет уверенности в стабильности цен на долгосрочную перспективу. Глава австрийского ЦБ Роберт Хольцман прямым образом указал на то, что II квартал - это излишне поспешные ожидания для снижения ставки, обратил внимание эксперт из "Открытие Инвестиции".

Нефть дорожает на фоне роста убежденности в том, что ОПЕК+ может принять 26 ноября решение о дополнительном сокращении добычи с целью поддержания ценовой стабильности. В Goldman Sachs полагают, что Саудовская Аравия сохранит добровольное ограничение на производство в объеме 1 млн б/с до июля следующего года, отмечает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ на старте недели показал в целом нейтральную динамику. Ценовое восстановление в нефти нивелировалось для отечественных акций импульсом укрепления рубля, внешний фон был относительно спокойным. Народный банк Китая, как и прогнозировалось, оставил базовую ставку на уровне 3,45% годовых.

Во вторник важной для общих настроений на рынках может стать публикация протоколов последнего заседания ФРС. Акции "Евротранс" добавятся в I уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на "Мосбирже" (MOEX: MOEX). Собрание акционеров "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) в этот день обсудит вопрос утверждения дивидендов. Cian (MOEX: CIAN) опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г, напомнил эксперт.

Приближение пика налогового периода на этой неделе может придать рублю новых сил, что способно сдерживать динамику российского рынка. Впрочем, если котировки нефти продолжат восстановление, а корпоративный новостной фон будет позитивным, рост может продолжиться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 ноября - 3150-3275 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global (FFG) Наталья Мильчакова, поддержку рынку акций оказали положительные корпоративные отчеты, ожидания выплат дивидендов и, отчасти, продолжающееся укрепление рубля. Дополнительный позитив рынку обеспечили новости о сокращении бюджетного дефицита РФ по итогам 10 месяцев 2023 года до 0,7% от ВВП.

Нефть выросла в ожидании решения ОПЕК+ в конце ноября о возможном сокращении добычи нефти. Лидерами роста в понедельник на фондовом рынке оказались депозитарные расписки группы "Русагро" (+8,1%) без видимых причин, но, возможно, из-за интереса инвесторов к акциям российского аграрного и потребительского сектора. Среди лидеров снижения - обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%) в связи с их переоцененностью, уверена эксперт.

Во вторник индекс МосБиржи снова может двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам начальника аналитического отдела Россельхозбанка Александра Фетисова, индекс МосБиржи сохраняет позиции в устойчивом диапазоне 3190-3220 пунктов. Активность инвесторов сдерживается продолжением тенденции к укреплению рубля. Кроме того, рост инфляционного давления и инфляционных ожиданий говорит о том, что сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне отнюдь не гарантировано в декабре. В целом, какие-либо предпочтения инвесторов выделить сложно, но все же акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, и банков торгуются лучше, чем акции экспортеров, обращает внимание аналитик.

Позитивная отчетность Ozon, опубликованная в минувший четверг, находит свое отражение в переоценке инвесторами перспектив компании до конца года и в 2024 году. Вопреки ожиданиям, компания не только не сбавляет темпов прироста оборотов, но и меняет свои собственные оценки по приросту в этом году. Кроме того, инвесторы отметили существенный рост операционного денежного потока и увеличение денежной позиции компании как основы для будущих инвестиций в расширение бизнеса. Более существенный рост котировок сдерживается пока неопределенными перспективами редомициляции компании и активной фазой вложений в расширение деятельности, которая чувствительно влияет на текущую рентабельность компании, уверен эксперт.

В понедельник позитивный отчет "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+0,1%) превзошел ожидания рынка, поскольку снижение фрахтовых ставок в летний период весьма умеренно повлияло на динамику финансовых показателей компании за счет быстрого восстановления рынка осенью и планомерной работы компании по увеличению доли тайм-чартерных соглашений. "Компания подтвердила приверженность выплачивать 50% от чистой прибыли, что при прогнозе консолидированной чистой прибыли по итогам 2023 года на уровне 88 млрд руб. предполагает дивиденды на уровне 16-17 руб. на акцию или 12,6-13,4% дивидендной доходности. Это делает бумаги компании одними из самых привлекательных дивидендных бумаг следующего года", - считает аналитик.

В целом, рынок акций РФ останется в диапазоне 3180-3230 пунктов по индексу МосБиржи на текущей неделе, полагает Фетисов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также считает, что акции "Совкомфлота" может поддерживать стабильность прибыли и дивидендов.

"Совкомфлот" является дивидендной историей и впервые рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев текущего года в размере 6,32 руб. (текущая доходность 5%) с закрытием реестра 7 января 2024 года. В компании ранее подчеркнули, что целевой показатель по выплате годовых дивидендов в сумме, равной 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях по результатам отчетного года, остается неизменным. Среднесрочно бумаги сохраняют потенциал развития роста и остаются в "бычьем" тренде как минимум выше поддержки 119,50 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Акции дают среднюю по рынку дивидендную доходность, но могут расти в ожидании сохранения стабильных финансовых результатов и новых выплат уже по итогам всего 2023 года. Ближайшие сопротивления расположены у 128,50 руб. и 131 руб., считает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация в условиях спокойного на события дня. Макроэкономический календарь будет особенно насыщенным в середине недели, после чего американские инвесторы уйдут на празднование Дня независимости, что может ограничивать мировую активность. Индексы МосБиржи и РТС вновь оказались под влиянием сильных движений рубля, но в целом рынок остается стабильным. Инвесторы продолжают поиск интересных корпоративных историй и ждут подтверждения дивидендов "Ростелекома" (MOEX: RTKM) за 2022 год, наиболее высоких в текущем сезоне после "Газпром нефти", заключила Кожухова.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE просели на 0,1%, CAC 40 подрос на 0,2%), растут Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,5%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по 5-летним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Решение было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,5% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

Инвесторы ждут ряда важных статданных из азиатских стран, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, на неделе выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг за ноябрь.

На нефтяном рынке цены в понедельник продолжают рост после скачка в пятницу на фоне слухов, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,73 за баррель (+2,6% и +4,1% в пятницу), январская цена WTI - $77,76 за баррель (+2,5% и +4,1% в пятницу).

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн б/с при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.

Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.

Во "втором эшелоне" на "МосБирже" выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+10,3%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+9,8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+9,7%), расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) (+8,1%), бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,6%), расписки Cian (+6,4%).

Расписки Cian выросли в преддверии выхода во вторник квартального отчета. Выручка сервиса объявлений о сделках с недвижимостью "Циан" (холдинговая компания - Cian Plc) в III квартале 2023 года составила 3,17 млрд рублей, что предполагает рост год к году на 42% - таков консенсус-прогноз "Интерфакса", рассчитанный из данных, представленных аналитиками 4 инвесткомпаний и банков.

По словам Мильчаковой из FFG, больше половины дохода компания получает от размещения платных объявлений, но также имеет поступления от услуг поиска и привлечения потенциальных клиентов, что является очень быстрорастущим направлением (за первое полугодие доходы от этого сегмента у "ЦИАН" выросли на 75% в годовом выражении). В то же время рост котировок ценных бумаг на ожиданиях сильного отчета эмитента может, если ожидания рынка не оправдаются, стать фактором обвала ценных бумаг компании, поэтому рекомендуется осторожно относиться к резкому росту акций компании без видимых причин, предупреждает аналитик.

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+0,1%) по МСФО в январе-сентябре 2023 года составила $702,2 млн, в третьем квартале - $206,2 млн, сообщила компания. Финансовые результаты по чистой прибыли за аналогичный период 2022 года по МСФО "Совкомфлот" не раскрывал. Во втором квартале 2023 года чистая прибыль СКФ по МСФО составила $210 млн. Показатель EBITDA за 9 месяцев составил $1,242 млрд, в третьем квартале - $375,1 млн ($414 млн во II квартале).

Подешевели акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-6,8%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-5,4%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-5,3%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,9%).

Просели акции "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (-2,9%). Выручка группы компаний "Астра" (головная структура - ПАО "Группа Астра", компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО за 9 месяцев текущего года составила 4,6 млрд рублей, что почти в два раза больше аналогичного периода 2022 года (2,35 млрд рублей), говорится в сообщении "Группы Астра".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 39,39 млрд рублей (из них 6,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,51 млрд рублей на расписки Ros Agro и 2,85 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").