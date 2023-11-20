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20 ноября 2023 года 19:40

Рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам, обновил максимум с конца июня в паре с долларом на фоне подорожавшей нефти

Москва. 20 ноября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; доллар в моменте опускался до минимальных отметок с конца июня. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне заметно подорожавшей нефти и в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число.

Курс доллара США составил 88,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,6 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар снижался до 88,135 руб. впервые с 30 июня. Евро к этому времени стоил 96,7 руб./EUR1, подешевев на 1,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,38 рубля, до 92,14 руб. Курс китайского юаня опустился на 15,1 копейки - до 12,32 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов в понедельник на фоне активно дорожающей нефти и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам ноября. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Участники рынка при этом продолжают находиться в ожидании новостей относительно 12-го пакета санкций.

Сообщалось, что санкции предусматривают запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним, а также такие виды товаров, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников, а также импорт алмазов и ювелирных изделий из РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы ЕС запретить поставки российских алмазов, напомнив, что до сих пор России удавалось минимизировать последствия вводимых против нее санкций.

"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга: страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"После некоторой коррекции в пятницу рубль в начале новой недели возобновил уверенное укрепление. К середине дня в понедельник пара "доллар-рубль" опускалась на минимуме ниже 88,15 руб. против закрытия прошедшей недели на отметке 90 руб. Во второй половине дня ситуация на валютном рынке стабилизировалась, доллар несколько скорректировался вверх, однако по итогам дня оставался в заметном минусе (торги проходили чуть выше 88,5 руб.). Отметим, что еще до окончания рабочего дня биржевые обороты по паре "доллар-рубль" (с расчетами "завтра") не только превышали максимальные дневные обороты прошлой недели, но и в целом находились на пике с начала месяца. Такая динамика дает основания предположить об активизации валютных продаж экспортерами к предстоящим налогам. Дополнительным фактором давления на USD стал продолжившийся рост нефтяных котировок (стоимость марки Brent поднималась до $82,6 за баррель), а также снижение индекса доллара на внешних рынках (курс опускался ниже отметки 103,5 пункта, что стало минимумом с 1 сентября)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта сегодня укрепилась до 88,5 за доллар США. Поддержку рублю по-прежнему оказывают жесткая монетарная политика и введение президентом обязательства по реализации валютной выручки российскими экспортерами. Среди локальных причин роста рубля - налоговый период, а также рост нефтяных котировок", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься вечером в понедельник на фоне ослабления доллара США, так как это повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания очередного сокращения поставок топлива из стран ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК в понедельник составляет $82,69 за баррель, что на 2,59% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,44%, до $77,64% за баррель.

В минувшую пятницу цены подскочили более чем на 4,1% на опасениях, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу как минимум до весны следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн баррелей нефти в сутки при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.

Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 ноября на 62,83 копейки, до 88,4954 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,95 копейки, до 96,6597 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник уменьшился на 56,3 копейки по отношению к пятнице и составил 88,5298 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 71,1 копейки и составил 88,5485 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 957,442 млн, из которых $477,527 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 479,915 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,3 копейки, до 96,6904 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, опустился на 18,28 копейки, до 96,7141 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR551,381 млн, из которых EUR193,703 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,678 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 ноября поднялась на 2 базисных пункта - до 15,03% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 18 базисных пунктов - до 14,12% годовых, на 3 месяца - повысилась на 11 базисных пунктов, до 13,12% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 14 базисных пункта, до 10,67% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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