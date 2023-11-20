Индекс Мосбиржи во вторник продолжит движение в диапазоне 3200-3300п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи во вторник, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 3200-3300 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"20 ноября российский фондовый рынок, открывшись в минусе, завершил торги ростом, хотя не слишком уверенным. Индекс Мосбиржи к вечеру вырос всего на 0,02%, а валютный индекс РТС - на 1,81%. Рынок акций рос на положительных корпоративных отчётах, ожиданиях выплат дивидендов и отчасти - на продолжающемся укреплении рубля. Дополнительный позитив рынку обеспечили новости о сокращении бюджетного дефицита РФ по итогам 10 месяцев 2023 года до 0,7% от ВВП", - отмечает эксперт.

Лидерами роста в понедельник на фондовом рынке оказались депозитарные расписки группы "РусАгро" (+6,6%) без видимых причин, но, возможно, из-за интереса инвесторов к акциям российского аграрного и потребительского сектора, допускает Мильчакова. Лидерами понижения оказались обыкновенные акции "Мечела" (-3,3%), возможно, в связи с их переоцененностью. Аналитик считает, что во вторник индекс Мосбиржи снова может двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов.

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