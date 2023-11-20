Рубль в понедельник уверенно растет к основным валютам, обновил максимум с конца июня в паре с долларом

Москва. 20 ноября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; доллар в моменте падал до минимальных отметок с конца июня. Рубль растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число.

Курс доллара США составил 88,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,62 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар снижался до 88,135 руб. впервые с 30 июня. Евро к этому времени стоил 96,6 руб./EUR1, подешевев на 1,22 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,44 рубля, до 92,08 руб. Курс китайского юаня опустился на 15,9 копейки - до 12,31 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам днем в понедельник в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам ноября. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Поддержку рублю оказывают также высокие цены на нефть, участники рынка при этом продолжают находиться в ожидании новостей относительно 12-го пакета санкций.

Сообщалось, что санкции предусматривают запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним, а также такие виды товаров, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников, а также импорт алмазов и ювелирных изделий из РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы ЕС запретить поставки российских алмазов, напомнив, что до сих пор России удавалось минимизировать последствия вводимых против нее санкций.

"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга: страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-90 руб./$1 в понедельник, к концу текущей недели возможно укрепление рубля в диапазон 83-85 руб./$1, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар вновь находится под небольшим давлением в понедельник утром и пытается вернуться ниже 89,5 руб./$1 на фоне благоприятной внешней конъюнктуры (индекс доллара DXY продолжает инерционно снижаться, тяготеют к развитию роста нефтяные котировки). Позиции рубля на текущей неделе, по нашему мнению, будут зависеть в первую очередь от активности экспортеров и их подготовки к налоговым выплатам. Склонны ждать устойчивости предложения валюты с их стороны, достаточного для снижения доллара в направлении 83-85 руб./$1 ближе к налоговым выплатам (28 ноября) в условиях ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, сдерживаемого высокими ставками, - указывает эксперт в комментарии. - Исходим и из сценария дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти, что способно лишить конъюнктурных поводов для покупок валют спекулятивными игроками. Целевым на понедельник по доллару видим диапазон 88-90 руб./$1".

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88-90 руб./$1, по паре евро/рубль -96-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль продолжает двигаться в сторону укрепления, его траектория во многом определяется платежным балансом и увеличением экспорта по ценовым показателям, - отмечает эксперт. - В качестве поддержки российской валюте выступают продажи иностранной валюты экспортерами на фоне возросших доходов от экспорта. Цены на нефть немного стабилизировались после снижения на фоне данных о промышленном производстве США, показывающих ослабление американской экономики и, как результат, снижение спроса на нефть в перспективе. Так что в ближайшие дни рынки будут в ожидании результатов предстоящей встречи ОПЕК+, на которой наверняка будут приняты очередные меры по корректировке добычи нефти".

Подъем цен на нефть эталонных марок усилился днем в понедельник, инвесторы оценивают вероятность очередного сокращения поставок топлива из стран ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК в понедельник составляет $81,83 за баррель, что на 1,53% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,51%, до $76,98 за баррель.

В минувшую пятницу цены подскочили более чем на 4,1% на опасениях, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу как минимум до весны следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, близких к правительству королевства.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки вступило в силу летом и будет действовать до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн баррелей нефти в сутки при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.

Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.